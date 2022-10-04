Бинокли, рации, квадрокоптеры: 200 кг ценного груза отправили для наших бойцов из Ленинградской области

Совместно с волонтерами представители президентского движения отправили для военнослужащих бинокли, рации, квадрокоптеры, артиллерийскую буссоль, карты памяти, прибор ночного видения, ноутбуки, тактические рюкзаки, фонари, медикаменты, военную форму и амуницию, берцы, термобелье. Всего более 200 кг груза будет доставлено в части на передовую.

«Нашим военным сейчас очень нужна поддержка. Все помогают как могут: кто словом, кто делом. Мы обязаны обеспечить надежный тыл бойцам», - сказала староста деревни Малые Колпаны Ольга Павлова, которая организовала сбор в своем населенном пункте.

В сборе и отправке приняли участие Артем Тюрмин, Александр Ваймер, Муса Дадашев. До пункта в Москве, где формируется основной груз со всей страны, помощь доставил автоволонтер Андрей Токарев. Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" из Гатчины передали бойцам медикаменты. Много необходимых вещей привезли жители Гатчинского и Тосненского районов и города Сосновый Бор.

«Мы благодарны всем и каждому, кто регулярно помогает нам в этом важном для всех деле. Люди сплотились, чтобы помочь нашим военным. Вместе мы победим», - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ленинградской области Галина Синкевич.

Пресс-служба Народного фронта