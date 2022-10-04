Где 5 октября отключат свет
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
05.10.2022 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Загуляево.
05.10.2022 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено.
05.10.2022 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Меньково;
д. Покровка;
д. Старое Колено;
д. Прибытково;
д. Кобрино;
д. Мельница;
д. Пижма;
с. Воскресенское(овощехранилище);
с/х ОПХ Суйда;
п. Суйда;
СНТ «Егерьское»;
СНТ «Лесное»;
СНТ «Новое».
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