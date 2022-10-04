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Где 5 октября отключат свет

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

05.10.2022 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Загуляево.

 

05.10.2022 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Колено.

 

05.10.2022 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Меньково;

д. Покровка;

д. Старое Колено;

д. Прибытково;

д. Кобрино;

д. Мельница;

д. Пижма;

с. Воскресенское(овощехранилище);

с/х ОПХ Суйда;

п. Суйда;

СНТ «Егерьское»;

СНТ «Лесное»;

СНТ «Новое».

 