Искусство жить: к Международному дню пожилого человека

Со сцены звучали поздравления, вручались подарки и награды. Гостей праздника приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. С теплыми словами к собравшимся обратились депутаты областного парламента Сергей Коняев, Татьяна Бездетко и Александр Русских.

На празднике вручили награды тем, кто составляет «Команду заботы» и печется о старшем поколении: привозит продукты и лекарства, помогает по хозяйству, организует досуг, консультирует, оказывает морально-психологическую помощь и поздравляет с праздниками.

В числе награжденных – председатели и члены ветеранских организаций, волонтеры и активисты. Так, награду получила Вера Георгиевна Шефтер – бессменный председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей с 1991 года. Награждены юрист прихода храма Серафима Вырицкого Светлана Викторовна Королькова, житель Коммунарского поселения Сергей Владимирович Богданов, староста д. Малые Колпаны Ольга Михайловна Павлова, которые помогают пожилым людям покупать продукты, лекарства, чутко реагируют на просьбы ветеранов.

Среди награжденных – председатели советов ветеранов Рождественского и Елизаветинского поселений Зинаида Ивановна Живодрова и Роза Викентьевна Львова, заместитель председателя совета ветеранов Сяськелевского поселения Валентина Дмитриевна Белякова, члены совета ветеранов Дружногорского и Пудомягского поселений Елена Борисовна Михель и Елена Васильевна Рыковкина, организаторы волонтерской работы Сиверского и Пудостьского поселений Ирина Васильевна Смирнова и Александра Владимировна Исакова, активисты Веревского и Сусанинского поселений Надежда Евгеньевна Дроздова и Валерий Владимирович Хлебосолов.

Награды получили Татьяна Михайловна Обабкова из Кобринского поселения, которая проводит мастер-классы по рукоделию с пожилыми людьми, член совета ветеранов Новосветского поселения Галина Михайловна Данько, оказывающая большую помощь пожилым людям в укреплении их морально-психологического состояния, социальный психолог в социально-диаконическом центре Тайцев, заместитель председателя совета ветеранов Таицкого поселения Алефтина Ивановна Полонская и инструктор по физкультуре детсада № 41 Анна Олеговна Федорова, которая на протяжении многих лет ведет занятия в танцевальной студии для старшего поколения – на волонтерской основе.

В концертной программе в честь Дня пожилого человека принимали участие танцоры «Олимпии» и «Эльдорадо». Для виновников торжества выступала солистка Петербург-концерта, лауреат конкурса «Весна романса» Яна Леонтьева. Она исполнила всеми любимые романсы и популярные песни из советских кинофильмов.

Андрей Соколов