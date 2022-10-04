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Комплексная проверка системы оповещения ОТМЕНЕНА

Комплексная проверка готовности системы оповещения и громкоговорителей на территории Ленинградской области, запланированная на 5 октября 2022 года, проводиться НЕ БУДЕТ.

Рубрики:  Общество

Информация о сроках проведения данной проверки будет размещена заранее на официальном сайте правительства Ленинградской области, комитета правопорядка и безопасности, а также МЧС России по Ленинградской области.