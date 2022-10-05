Бюджет-2022: поправки приняты

О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

«Сегодняшние уточнения – уже третьи. По ходу исполнения бюджета нам приходилось принимать серьезные решения. Например, мы произвели выплаты детям от 8 до 17 лет, ранее не заложенные в бюджет, мы работаем по проблеме дольщиков. У нас также увеличились расходы, связанные с геополитической ситуацией. Мы посмотрели до копейки все государственные программы, чтобы освободившиеся средства перераспределить на приоритетные направления или направить в резервный фонд», — сказал Роман Марков.

Согласно представленным расчётам, доходы бюджета Ленинградской области увеличились с 168,8 млрд рублей до 180,4 млрд рублей, расходы — со 189,7 млрд рублей до 201,3 млрд рублей. Дефицит региональной казны не изменился и остался в объеме 20 млрд рублей. Среди налоговых поступлений в областной бюджет в этом году свыше 4 млрд рублей составил налог на прибыль организаций, также увеличились доходы на акцизы по нефтепродуктам. Такие сферы, как здравоохранение, образование и социальная защита населения в Ленинградской области профинансированы в полном объеме.

«Бюджет остается сбалансированным, несмотря на серьезные изменения в политической и экономической ситуации. Мы полностью профинансировали текущие обязательства и сформировали резерв на 2023 год, потому что начало следующего года будет непростым. Мы ожидаем, что отмена КГН и единого налогового платежа со следующего года, вносят неопределённость, какими денежными средствами мы будем обладать. Полагаем, что мы сформируем подушку безопасности, чтобы профинансировать все социальные выплаты и заработные платы», — добавил Роман Марков.