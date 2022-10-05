Где 6 октября отключат свет в Гатчинском районе?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 октября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.10.2022 с 09:00 до 17:30
Вырицкое ГП:
хут. Загуляево,
д. Горки.
06.10.2022 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул.Новоселки, ул. Полевая,
д. Старые Низковицы (д. 1-10).
06.10.2022 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
п.г. Тайцы, ул. Санаторская, д. 12, д. 14, детский сад.
06.10.2022 с 09:00 до 17:00
07.10.2022 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка.
06.10.2022 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Суйда,
с. Воскресенское.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.