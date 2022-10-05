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Где 6 октября отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 октября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.10.2022 с 09:00 до 17:30

Вырицкое ГП:

хут. Загуляево,

д. Горки.

 

06.10.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул.Новоселки, ул.  Полевая,      

д. Старые Низковицы (д. 1-10).

 

06.10.2022 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

п.г. Тайцы, ул. Санаторская, д. 12, д. 14, детский сад.

 

06.10.2022 с 09:00 до 17:00

07.10.2022 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка.

 

06.10.2022 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Суйда,

с. Воскресенское.