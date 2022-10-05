Полигон «Новый Свет - ЭКО»: ситуация меняется

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, получив вопросы и жалобы гатчинцев на зловоние и в принципе тягостную атмосферу вблизи полигона «Новый Свет - ЭКО», использовал все предусмотренные законом полномочия, чтобы были приняты меры для исправления ситуации.

Он обратился к прокурору Ленобласти с просьбой осуществить контрольно-надзорные мероприятия на этом полигоне.

Проверка на месте подтвердила, что гатчинцы жаловались не зря: в эксплуатации полигона «Новый Свет - ЭКО» в Гатчинском районе были выявлены существенные нарушения.

При этом в настоящее время удалось не только юридически зафиксировать этот факт, но и добиться начала работ по устранению нарушений.

Так, прямо сейчас идут работы по возобновлению дегазации полигона - с учетом имеющейся системы станции дегазации и организации новых скважин и трубопроводов.

Уже увеличен объем грунта, завозимого на рабочие карты, привлекается дополнительная техника.

Как сообщил источник Online47, по результатам мониторинга по состоянию на сегодня, 5 октября, превышений ПДК вредных веществ в границах санитарно-защитной зоны объекта не выявлено.

Важно, что есть реальная перспектива в ближайшее время установить стационарный пост автоматического контроля выбросов по основным компонентам. Эта задача сейчас прорабатывается, и ее значение трудно переоценить.

Особо стоит отметить и факт выполненных работ по ликвидации деформации откоса тела полигона и перемещение отходов с прилегающей территории и дамбы полигона на рабочие карты с последующей изоляцией. Проведена проверка состояния откосов по периметру полигона.

Специалисты считают эти технологические работы чрезвычайно важными.

Разумеется, успокаиваться и утверждать, что на полигоне ООО «Новый Свет - ЭКО» и рядом с ним, на участке с незаконной свалкой, всё уже в полном порядке, нельзя.

Поэтому губернатор Ленобласти не снимает этот вопрос со своего контроля. А природоохранная прокуратура региона не собирается ослаблять хватку.

Online47