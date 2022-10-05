Родители целого города в Ленобласти стали игрушкой в руках подростка
В одном из городов Ленинградской области девочка-подросток решила поразвлечься с помощью страшилки, запущенной в соцсети в формате: «Какие-то страшные мужики собираются устроить что-то страшное в одной из школ города». По данным Online47, управляли девочкой «друзья» с Украины
Провокация
Вброс, надо признать, удался: если почитать местные паблики, то трезвых родительских голосов там в разы меньше, чем тех, у кого опция критического анализа оказалась выключена.
«Не пущу своего-свою в школу» и «власти молчат-скрывают» - основной лейтмотив шквальных чатов.
И что стоит особо отметить: достаточно ведь оперативно появилась официальная информация о том, что страшилка – фейк, что их автор – девочка-подросток, что это - провокация.
Только вот в очередной раз выяснилось, что правда гораздо сложнее находит дорогу к сознанию взрослых людей, чем фейковый вброс.
Вопросы
Так какая должна быть наша реакция на произошедшее? Можно ли успокоиться тем, что, в конце концов, все уляжется, все поймут, что это был вброс, и жизнь пойдет своим чередом?
Ведь нет же?
Мы же все знаем, что от этого панического стресса люди оправятся не сразу? Мы же обратили внимание на то, что продолжают писать в пабликах мамы: мол, понимаю, что фейк, но пока в школу свою не пущу?
Никто ведь не думает, что такие игры с сознанием проходят бесследно?
Мы же понимаем, что успешно проведенная информационная диверсия, для которой потребовалась всего одна девочка-подросток, наверняка будет тиражирована теми, кто, по сути, использовал неустоявшуюся психику ребенка как средство доставки «информационного оружия массового поражения»?
Мы же уже все-все осознали, что информационная война – это тоже война?
И мы ведь все отдаем себе отчёт, что это такая война, на которую, как не уклоняйся, нельзя не прийти?
Ответы
К сожалению, пока на большую часть наших вопросов мы сами отвечаем: нет, не все.
Более того, пока у нас так и не создана информационная оборона – мы реагируем, как пожарные. А при пожаре, как известно, даже при самой быстрой реакции ущерб неизбежен.
И в этой ситуации не слишком помогает и УК РФ со статьей за распространение заведомо ложной информации: когда включился режим паники, кто об этом помнит?
Поэтому мы уверены: должна быть наконец организована системная информационная оборона.
В школах и на предприятиях должны быть организованы лекции ликбеза по информационной и психологической безопасности. Лучше – очно. Только нельзя, чтобы их проводили профсоюзные деятели или классные руководители. Есть специалисты – надо просто организовать их работу.
Должны быть созданы всегда доступные и всем известные оперативные каналы связи, по которым каждый очередной вброс может быть официально проверен: «Скажите, мы тут вот прочитали – правда или нет?».
Если для этого надо переобучить существующие службы - значит, надо переобучить.
И, наконец, всем нам вместе и каждому в отдельности надо осознать: против нас воюют грамотно. Грязно, подло, но грамотно. И это целые специально обученные войска. С бешенными ресурсами и финансированием.
Но информационная война – это тоже тот случай, когда и один в поле - воин. Даже один человек, сохраняющий здравый смысл, критичность мышления и выдержку – это мощной отпор вражеской атаке.
И да - девчонку в этом городе точно использовали: по нашей информации, это были «интернет-друзья» сразу из нескольких украинских пока городов.
Текст: Наталья Старичкова
Фото: Валентин Илюшин