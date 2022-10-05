Родители целого города в Ленобласти стали игрушкой в руках подростка

Провокация

Вброс, надо признать, удался: если почитать местные паблики, то трезвых родительских голосов там в разы меньше, чем тех, у кого опция критического анализа оказалась выключена.

«Не пущу своего-свою в школу» и «власти молчат-скрывают» - основной лейтмотив шквальных чатов.

И что стоит особо отметить: достаточно ведь оперативно появилась официальная информация о том, что страшилка – фейк, что их автор – девочка-подросток, что это - провокация.

Только вот в очередной раз выяснилось, что правда гораздо сложнее находит дорогу к сознанию взрослых людей, чем фейковый вброс.

Вопросы

Так какая должна быть наша реакция на произошедшее? Можно ли успокоиться тем, что, в конце концов, все уляжется, все поймут, что это был вброс, и жизнь пойдет своим чередом?

Ведь нет же?

Мы же все знаем, что от этого панического стресса люди оправятся не сразу? Мы же обратили внимание на то, что продолжают писать в пабликах мамы: мол, понимаю, что фейк, но пока в школу свою не пущу?

Никто ведь не думает, что такие игры с сознанием проходят бесследно?

Мы же понимаем, что успешно проведенная информационная диверсия, для которой потребовалась всего одна девочка-подросток, наверняка будет тиражирована теми, кто, по сути, использовал неустоявшуюся психику ребенка как средство доставки «информационного оружия массового поражения»?

Мы же уже все-все осознали, что информационная война – это тоже война?

И мы ведь все отдаем себе отчёт, что это такая война, на которую, как не уклоняйся, нельзя не прийти?

Ответы

К сожалению, пока на большую часть наших вопросов мы сами отвечаем: нет, не все.

Более того, пока у нас так и не создана информационная оборона – мы реагируем, как пожарные. А при пожаре, как известно, даже при самой быстрой реакции ущерб неизбежен.

И в этой ситуации не слишком помогает и УК РФ со статьей за распространение заведомо ложной информации: когда включился режим паники, кто об этом помнит?

Поэтому мы уверены: должна быть наконец организована системная информационная оборона.

В школах и на предприятиях должны быть организованы лекции ликбеза по информационной и психологической безопасности. Лучше – очно. Только нельзя, чтобы их проводили профсоюзные деятели или классные руководители. Есть специалисты – надо просто организовать их работу.

Должны быть созданы всегда доступные и всем известные оперативные каналы связи, по которым каждый очередной вброс может быть официально проверен: «Скажите, мы тут вот прочитали – правда или нет?».

Если для этого надо переобучить существующие службы - значит, надо переобучить.

И, наконец, всем нам вместе и каждому в отдельности надо осознать: против нас воюют грамотно. Грязно, подло, но грамотно. И это целые специально обученные войска. С бешенными ресурсами и финансированием.

Но информационная война – это тоже тот случай, когда и один в поле - воин. Даже один человек, сохраняющий здравый смысл, критичность мышления и выдержку – это мощной отпор вражеской атаке.

И да - девчонку в этом городе точно использовали: по нашей информации, это были «интернет-друзья» сразу из нескольких украинских пока городов.

Online47

Текст: Наталья Старичкова

Фото: Валентин Илюшин