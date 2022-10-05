«Сквозь годы с благодарностью, любовью Мы помним Вас, Учитель дорогой…»

Любовь Владимировна Черных окончила в Башкирии педагогический институт, после окончания которого - в октябре 1982 года - приступила к работе в Кобринской школе. Она гармонично влилась в педагогический коллектив. 25-летняя энергичная, эрудированная, весёлая Люба быстро сумела завоевать доверие детей. В ней девчонки и мальчишки увидели не только учителя и наставника, но доброго советчика и друга.

Уже в первые годы работы в школе молодая учительница организовала творческое литературное объединение «Зелёная лампа», на манящий свет которой каждую неделю, вечерами, спешили юные любители поэзии и книголюбы. Эти встречи приносили ребятам радость. Здесь читали стихи, обсуждали прочитанные книги, спорили, дружили, мечтали. Прошло немало лет, но свет «Зеленой лампы» так глубоко вошел в сердца её участников, что, став взрослыми людьми, они рассказывают об этом своим детям, как о счастливом времени школьного детства.

С годами Любовь Владимировна накапливала педагогический опыт. Окончила курсы повышения квалификации учителя-предметника в ЛОИРО, освоила новейшие достижения передовой современной педагогической науки и практики, что позволяет ей развивать у учащихся устойчивый интерес к «великому, могучему, свободному» русскому языку и художественной литературе.

Требовательность к себе, огромное трудолюбие, великолепное знание предмета, ответственность, высокий профессиональный уровень, принципиальность, умение отстаивать свою точку зрения, любовь к профессии, а значит и любовь к детям - все эти качества свойственны Любови Владимировне, учителю-творцу, патриоту, гражданину.

Летит время, внося в настоящее много нового. В жизнь школы прочно вошли компьютеры, являясь важнейшим звеном в обучении и воспитании. Приветствуя эту новизну, Любовь Владимировна твердо убеждена, что центральной фигурой в школе остается Учитель. И только его живое слово может зажечь юные умы и сердца, как никто и ничто. И в этом его сила.

Каждый урок Любови Владимировны носил не только обучающий характер, но и воспитывающий. Она никогда не была снабженцем образовательных услуг, а всегда оставалась Учителем с большой буквы. Её ученики всегда подтверждали отличные знания при поступлении в другие учебные заведения.

Особое внимание Любовь Владимировна уделяла внеклассной работе: проводила вечера поэзии, конкурсы чтецов и сочинений. Приобщаясь на уроках литературы к духовному миру русских поэтов, увлекаясь красотой и музыкой поэзии, ребята писали и собственные стихи.

Любимое детище Любови Владимировны - её легендарная литературная гостиная, хозяевами которой часто становились герои произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Жуковского и многих других замечательных поэтов. Костюмы, классическая музыка, стихи, романтическое дыхание свечей, театрализованные миниатюры - всё это завораживало, оставляя неизгладимый след в сердце. Каждая такая встреча являлась большим праздником красоты и познания, за которым стоял огромный творческий труд учителя и его воспитанников.

В течение многих лет Любовь Владимировна возглавляла работу методического объединения преподавателей гуманитарного цикла. Часто выступала на совещаниях по проблемам современного урока, проводила открытые уроки.

За многолетний и безупречный труд Любовь Владимировна Черных награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет много грамот, наград и благодарностей. В настоящее время Любовь Владимировна вышла на заслуженный отдых, но двери родной школы открыты перед ней всегда!

С днём рождения и с Днём учителя, уважаемая Любовь Владимировна! Огромное Вам спасибо и низкий поклон за Ваш большой, нелегкий и такой нужный труд. Крепкого Вам здоровья, благополучия, светлой радости и гармонии в душе.

В этот торжественный день ученики Любови Владимировны присоединяются к поздравлениям и дарят следующие строки:

Добрых чувств Вы в нас зажгли немало,

По дорогам знаний нас ведя.

Каждый день частицу сердца отдавали,

Веря в нас, надеясь и любя.

Так спасибо Вам за труд бесценный,

Пусть бегут помедленней года.

С голубых небес большой Вселенной

Ярко светит пусть Учителя звезда!





Коллектив учителей, учеников, родителей

Учителя-ветераны Кобринской школы