Современные СМИ: опыт и ответственность

Как отличить фейки от правды, какие новые технологии изменят работу СМИ, и почему «цифра» никогда не заменит печатную прессу? Эти и многие другие вопросы обсуждали участники форума «Вся Россия – 2022», организованного Союзом журналистов России. Мероприятие получилось масштабным: в Сочи съехались медийщики со всей страны. От главных редакторов районок до звёзд федеральных телеканалов. На форум приехали даже военные корреспонденты, которые поделились с коллегами опытом непростой, рискованной работы на Донбассе. Их выступления пользовались особым откликом и вниманием журналистской братии.

Делегацию Ленинградской области возглавил председатель комитета по печати Константин Визирякин. Константин Николаевич выступил на дискуссиях о современной жизни районной прессы, сложностях подписной системы, вопросах этики и права при заимствовании чужих изображений в СМИ.

– Мы услышали много полезного на круглом столе по опыту работы районной прессы в современных условиях, – например, по теме создания областных холдингов. Было интересно послушать коллег, изучить их позитивный и негативный опыт. Мир вокруг динамично меняется, и важно поспевать за этими переменами. Жёсткой получилась дискуссия с «Почтой России» по вопросам подписки на прессу. Коллеги из районов знают, насколько тяжело получить хорошие условия подписки, мы договорились с «Почтой России» о взаимодействии в этом направлении, – рассказал Константин Николаевич.

Участники форума сошлись на том, что даже в эпоху цифровизации нельзя списывать со счетов традиционные медиа. Интернет-журналистика не заменит печатное слово. Хотя, конечно, процесс взаимного проникновения этих двух направлений уже не остановить.

– Прессе не стоит сдаваться под напором телеграм-каналов и блогеров. За журналистами стоит многолетний опыт, традиции и образование. Мы несём ответственность за каждое опубликованное слово. На местах журналистов знают в лицо, попробуй тут опубликовать неправду! Это наше преимущество, из этого нужно исходить, хотя и не забывать об адаптации к современным реалиям, – уверен Константин Визирякин.

Красной нитью через все заседания форума прошла простая, но важная мысль. В эпоху международной напряжённости и санкционного шторма журналистика остаётся стабильным каналом связи между властью и общественностью. Готовность вскрывать болезненные вопросы, оперативно доводить информацию до людей, бороться с фейками – всё это функции СМИ, от которых сегодня зависит стабильность и будущее всей России.