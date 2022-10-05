Ученики 8-х классов Сусанинской и Таицкой школ, разделившись на команды, проходили станции, на которых получали теоретические знания и практические навыки. Здесь было все, что знакомо каждому пионеру: сборка палаточного снаряжения и разжигание костра из подручных средств, первая медицинская помощь, эстафетный этап, веревочный этап (навыки вязания узлов, прохождение трассы), самооборона (как защитить себя в той или иной опасной ситуации). Тридцать минут ребята работают на станции, после чего по звуку пионерского горна меняют дислокацию.

Во второй половине дня команды начали работу над проектом краеведческого маршрута по Гатчинскому району и прошли тренинги на командообразование.

Школьный турслет - дело не новое: его изюминка не только использование шикарной базы, которой располагает «Лесная сказка», но и большой совместный проект. Его идея родилась случайно. В мае слет-игру для молодежи организовали и провели бывшие пионерские активисты. Замысел окончательно сформировался в июле, когда «Лесная сказка» провела большой детский праздник с пионерскими песнями, играми и торжественными линейками. Именно тогда руководители «Лесной сказки», Сусанинской и Таицкой школ решили объединить свои ресурсы и возродить слеты разного направления и разной тематики. В рамках сетевого взаимодействия они разработали совместный проект и приступили к его реализации. Первым слетом стал туристический.

- «Время активных» объединило команды двух школ, - отметила заместитель директора Таицкой школы Елена Юрьевна Никонова. – Наша задача не только предложить ребятам интересно провести время, но и научить их чему-то новому и полезному. Например, на одной из станций ребята собирают палатку. У кого-то почти получилось, у кого-то не очень. Это не соревнование. Инструктор покажет и научит, как это сделать правильно. А затем выдаст каждой команде конверт с домашним заданием, чтобы усовершенствовать и дополнить те знания, которые ребята получили на станции. Выполнение домашнего задания по каждой станции будет проверяться на следующем турслете, в январе. В третий раз мы встречаемся в мае на соревнованиях между командами. И тогда все, чему они научились, должно проявиться в конкурентной борьбе.

Как подчеркнула Елена Никонова, уникальность этого пролонгированного турслета в том, что в сентябре, январе и мае участники будут одни и те же. За год они точно получат практические навыки.

Татьяна Можаева