Где завтра отключат свет?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
07.10.2022 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Мины;
д. Каушта;
д. Горки.
07.10.2022 с 09:00 до 17:30
Веревское СП:
д. Горки.
07.10.2022 с 09:00 до 17:20
Пудомягское СП:
д. Пудомяги
Крестьянское хоз-во Ижора (на время подключения ДГУ и время переключений).
07.10.2022 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Березнево;
СНТ «Березнево».
07.10.2022 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Старое Колено;
д. Меньково;
д. Кобрино;
СНТ «Кобринске»;
СНТ «Волна»;
СНТ «Мелиоратор»;
СНТ «Яблонька»;
СНТ «Ромашка»;
СНТ «Природа»;
СНТ «Луч»;
СНТ «Энергетик»;
СНТ «Кооператор»;
СНТ «Фруктовое»;
СНТ «Сирень»;
СНТ «Флора».
07.10.2022 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено.
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