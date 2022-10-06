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Где завтра отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

07.10.2022 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины;

д. Каушта;

д. Горки.

 

07.10.2022 с 09:00 до 17:30

Веревское СП:

д. Горки.

 

07.10.2022 с 09:00 до 17:20

Пудомягское СП:

д. Пудомяги

Крестьянское хоз-во Ижора (на время подключения ДГУ и время переключений).

 

07.10.2022 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Березнево;

СНТ «Березнево».

 

07.10.2022 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Старое Колено;

д. Меньково;

д. Кобрино;

СНТ «Кобринске»;

СНТ «Волна»;

СНТ «Мелиоратор»;

СНТ «Яблонька»;

СНТ «Ромашка»;

СНТ «Природа»;

СНТ «Луч»;

СНТ «Энергетик»;

СНТ «Кооператор»;

СНТ «Фруктовое»;

СНТ «Сирень»;

СНТ «Флора».

 

07.10.2022 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Новое Колено.

 