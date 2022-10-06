Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на Госуслугах
На портале Госуслуг теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ.
«Услуга по выдаче свидетельств и справок ЗАГС является массовой и социально значимой – за 2021 год выдано свыше 200 тысяч повторных свидетельств и около 100 тысяч справок. Теперь заказать справку органов ЗАГС стало еще удобнее, сделать это можно через Госуслуги. Ее изготовят в тот же день, потом останется только прийти в назначенное время в удобный орган ЗАГС или МФЦ и получить оригинал документа», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
Свидетельства выдаются при рождении ребенка, заключении брака, разводе, смене имени и др. Если вы изначально не получили бумажный документ, потеряли или испортили его, на Госуслугах можно заказать свидетельство:
- о рождении
- об усыновлении
- о смерти
- о расторжении брака
- об установлении отцовства и др.
Справки обычно нужны для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.
Справка может подтвердить
- рождение
- заключение брака
- расторжение брака
- усыновление
- установление отцовства
- перемену имени и т.д.
Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину.
Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки.