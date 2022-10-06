Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на Госуслугах

«Услуга по выдаче свидетельств и справок ЗАГС является массовой и социально значимой – за 2021 год выдано свыше 200 тысяч повторных свидетельств и около 100 тысяч справок. Теперь заказать справку органов ЗАГС стало еще удобнее, сделать это можно через Госуслуги. Ее изготовят в тот же день, потом останется только прийти в назначенное время в удобный орган ЗАГС или МФЦ и получить оригинал документа», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Свидетельства выдаются при рождении ребенка, заключении брака, разводе, смене имени и др. Если вы изначально не получили бумажный документ, потеряли или испортили его, на Госуслугах можно заказать свидетельство:

- о рождении

- об усыновлении

- о смерти

- о расторжении брака

- об установлении отцовства и др.

Справки обычно нужны для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.

Справка может подтвердить

- рождение

- заключение брака

- расторжение брака

- усыновление

- установление отцовства

- перемену имени и т.д.

Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину.

Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки.