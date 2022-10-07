Мультицентр и Санкт-Петербург объявили о сотрудничестве

«Теперь, когда мы подписали соглашение, которое позволяет нам де-юре объединить ресурсы, усилия и потенциал, я думаю, что мы свернем все «социальные горы». Мы уже проговорили ключевые пункты будущей дорожной карты, которые должны детализировать эти проекты, и в первую очередь мы делаем акцент на профессиональном переобучении», ― подчеркнула директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Стороны уже наладили взаимодействие по вопросам профориентации, дополнительному образованию, трудовой и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Петербурге и Ленинградской области. Также планируется совместная работа над совершенствованием законодательства о правах инвалидов.

Подписанию соглашения предшествовала экскурсия по Мультицентру для делегации из Санкт-Петербурга во главе с председателем постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению парламента Санкт-Петербурга Александром Ржаненковым, председателем комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Еленой Фидриковой и депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасией Мельниковой. Гости познакомились с работой мастерских и посмотрели изделия обучающихся Мультицентра.