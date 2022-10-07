Ушла из жизни Стелла Мирошкина

Стелла Марковна родилась 14 мая 1937 года в городе Душанбе. В 1964 году окончила Ленинградский политехнический институт им. Калинина, и уже в 1965 году пришла на работу в Филиал физико-технического института им. Иоффе, который позже получил статус самостоятельного института - ЛИЯФ. 57 лет Стелла Марковна отдала служению Институту: многие годы работала в должности инженера, с 2017 года по настоящее время являлась специалистом Научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

В 1990 году С.М. Мирошкина была инициатором создания общественного экологического движения по программе «Школьная экологическая инициатива». Фактически все эти годы она выполняла работу, способствующую улучшению окружающей природной среды и развитию дошкольного и школьного экологического воспитания подрастающего поколения в Гатчинском муниципальном районе. За 30 лет в программе приняли участие более 30 тысяч детей разного возраста. Юные экологи под руководством Стеллы Марковны своей деятельностью способствовали охране окружающей среды (исследование воды, почвы, воздуха по месту жительства, составление мониторинга здоровья населения), проводили всевозможные экологические акции, ежегодные летние экологические лагеря.

С.М. Мирошкина являлась членом Координационного Совета при главе администрации Гатчинского муниципального района и была членом Общественной палаты Ленинградской области 3 созыва.

С.М. Мирошкина - заслуженный эколог Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), почетный эколог МАНЭБ.

Человек неиссякаемой энергии, большой души, полной любви к детям и к своей работе, профессионал своего дела, Стелла Марковна Мирошкина до последнего дня трудилась на благо экологического развития детей. Она готовилась к проведению конкурсов рисунков и литературных произведений, организовывала выставку, работала над изданием очередного сборника «Молодые таланты»…

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, образовательное и экологическое сообщество Гатчинского района понесло невосполнимую утрату. Выражаем соболезнования родным и близким Стеллы Марковны Мирошкиной.