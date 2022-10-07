В нашем доме поселилась…

С такой проблемой в редакцию обратились жители дома на Соборной: с появлением новой соседки спокойная жизнь в подъезде закончилась. В одной из квартир поселилась вполне молодая женщина – 1974 года рождения и стала вести себя неадекватно. По словам соседей, она громко кричит в любое время суток – сама с собой, швыряет на пол разбитую мебель, которая громоздится у нее посреди комнаты, топает ногами. Граждане беспокоятся о своей безопасности – в квартире газ! И водопровод. А кроме того, у всех, от мала до велика, развилась бессонница.

Обращения в ЖЭУ, полицию, администрацию и психоневрологический диспансер результата не принесли. С женщиной поговорили, она обещала исправиться и начать принимать успокоительные. Не помогло. Ночные «оргии» продолжаются, люди по-прежнему не спят и ждут беды.

Как пояснили в компетентных органах, обследовать и, тем более, госпитализировать подозреваемую в невменяемости гражданку без ее согласия нельзя – только по решению суда. В гатчинском психоневрологическом диспансере она никогда не наблюдалась, освидетельствовать ее по собственной инициативе психиатры не могут. Официальный ответ звучит так: «Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия может быть проведено, когда по имеющимся данным это лицо совершает действия, дающие основание полагать наличие у него тяжелого психического расстройства. Однако в данном случае подобных оснований не усматривается. Нарушение общественного порядка относится к категории административных правонарушений».

Что делать? Обращаться в администрацию. Законом Ленинградской области от 2 июля 2003 г. №47-оз «Об административных правонарушениях» установлена административная ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение тишины и покоя в период с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни в помещениях и на территориях.

Таким образом, заявление жильцам дома на Соборной следует подавать в администрацию – для привлечения нарушительницы к административной ответственности. Но при этом необходимо указывать конкретную дату и время совершения правонарушения и данные граждан – соседей, родственников и т.п., готовых подтвердить информацию. Формулировки типа «все время кричит», «все соседи слышали», «ночами спать невозможно» не годятся. Следует указать числа и временные интервалы, даже если это происходит каждую ночь с вечера до утра.

Сотрудник администрации будет проверять сведения, содержащиеся в заявлении, и опрашивать свидетелей – лиц, чьи имена и фамилии содержатся в обращении. Если факты нарушения тишины и покоя подтвердятся, соседку оштрафуют. Возымеет ли штраф действие – другой вопрос…

Екатерина Дзюба





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