Вырицкие гобелены отправились в Енакиево

В кабинетах чиновников разных ведомств и разного уровня можно встретить гобеленовые портреты, которые вытканы мастерами фабрики «Узор» в поселке Вырица. Традиционно большим спросом пользуются портреты президента России Владимира Путина, а также руководителей регионов и различных ведомств.

На днях на ткацком станке в Вырице был изготовлен портрет руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина - нового региона Российской Федерации. Теперь его портрет вместе с портретами президента России Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко украсят кабинет в администрации города Енакиево.