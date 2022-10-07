Вырицкие гобелены отправились в Енакиево
Продукция вырицкой фабрики «Узор» Гатчинского района хорошо известна жителям не только Ленинградской области, но и многих регионов России. На днях ее продукция отправилась в город Енакиево Донецкой области – подшефный город Ленинградской области.
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В кабинетах чиновников разных ведомств и разного уровня можно встретить гобеленовые портреты, которые вытканы мастерами фабрики «Узор» в поселке Вырица. Традиционно большим спросом пользуются портреты президента России Владимира Путина, а также руководителей регионов и различных ведомств.
На днях на ткацком станке в Вырице был изготовлен портрет руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина - нового региона Российской Федерации. Теперь его портрет вместе с портретами президента России Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко украсят кабинет в администрации города Енакиево.
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