Где в Гатчинском районе отключат свет на предстоящей неделе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района на предстоящей неделе:
10.10.22 с 09.00 до 17.00
Елизаветинское СП:
д. Колодези,
д. Раболово,
д. Ознаково.
10.10.22 с 09.00 до 18.00
Елизаветинское СП:
д. Большие Борницы.
10.10.22 с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново.
10.10.22 с 09.00 до 18.00
Дружногорское ГП:
д. Лампово,
д. Зайцево,
д. Остров.
г. Коммунар
10.10.2022 с 09:00 до 17:00
ул. Строителей д.1,3;
Профилакторий;
Поликлиника.
г. Гатчина:
11.10.2022 с 09:00 до 17:00
СНТ «Горисполком-2».
11.10.2022 с 22.00 до 06.00 14.10.2022 два раза ночью на 30 минут
Пудостьское СП:
п. Терволово.
12.10.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ш. Киевское (склады);
СНТ "ВНИИ Строммаш";
СНТ "Строитель";
СНТ "Электронстандарт";
пер. Банный д.5;
ул. Чкалова д.58, 62.
г. Гатчина:
13.10.2022 с 09:00 до 17:00
ул. Чкалова д.60, 66, 68,73;
пер. Банный д.3, 3а;
пр. 25-го Октября д.1.
14.10.2022 с 09.00 до 17.00
Таицкое ГП:
д. Старицы,
д. Малая Ивановка.