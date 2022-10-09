Где в Гатчинском районе отключат свет на предстоящей неделе?

10.10.22 с 09.00 до 17.00

Елизаветинское СП:

д. Колодези,

д. Раболово,

д. Ознаково.



10.10.22 с 09.00 до 18.00

Елизаветинское СП:

д. Большие Борницы.



10.10.22 с 09.00 до 17.00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново.



10.10.22 с 09.00 до 18.00

Дружногорское ГП:

д. Лампово,

д. Зайцево,

д. Остров.



г. Коммунар

10.10.2022 с 09:00 до 17:00

ул. Строителей д.1,3;

Профилакторий;

Поликлиника.



г. Гатчина:

11.10.2022 с 09:00 до 17:00

СНТ «Горисполком-2».



11.10.2022 с 22.00 до 06.00 14.10.2022 два раза ночью на 30 минут

Пудостьское СП:

п. Терволово.



12.10.2022 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ш. Киевское (склады);

СНТ "ВНИИ Строммаш";

СНТ "Строитель";

СНТ "Электронстандарт";

пер. Банный д.5;

ул. Чкалова д.58, 62.



г. Гатчина:

13.10.2022 с 09:00 до 17:00

ул. Чкалова д.60, 66, 68,73;

пер. Банный д.3, 3а;

пр. 25-го Октября д.1.



14.10.2022 с 09.00 до 17.00

Таицкое ГП:

д. Старицы,

д. Малая Ивановка.