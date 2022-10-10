Александр Дрозденко: Новогодние праздничные мероприятия для детей в Ленобласти состоятся обязательно

Праздничные корпоративы и массовые мероприятия, связанные с Новым годом, в Ленобласти будут отменены. Однако это не коснётся детских новогодних праздников. Об этом сегодня, 10 октября, заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

«Должен быть Новый год для детей. Особенно для детей, которым мы всегда помогаем - в малообеспеченных и многодетных семьях. Но сегодня ещё очень важно окружить теплом и заботой, подарить подарки и создать праздничный Новый год в тех семьях, где родные военнослужащие защищают сейчас наше Отечество. В целом детские новогодние мероприятия — не отменять. Школьные мероприятия тоже должны пройти», — пояснил губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко также считает, что новогодние украшения городов и поселений совсем отменять не надо – просто подготовку к празднику надо сделать бюджетной.

Кроме того, губернатор Ленобласти особо подчеркнул, что традиционная «Ёлка желаний» тоже должна состояться:

«Обязательно должна быть «Ёлка желаний». И надо добавить туда желания детей военнослужащих. Чтобы все ощутили тепло и заботу, Новый год», — поручил проработать вопрос Александр Дрозденко.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился отменить региональные массовые мероприятия и праздничные корпоративны на Новый год - с тем, чтобы освободившиеся средства были направлены на текущие нужды и поддержку мобилизованных и добровольцев из региона.

Фото: Анастасия Илюшина