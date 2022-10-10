Александр Дрозденко: особые пожелания военнослужащих по поддержке их семей будут выполнены

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратил внимание руководителей региона и местных администраций на просьбы военнослужащих, отправившихся защищать Отечество.

Как рассказал Александр Дрозденко, в ходе его общения с мобилизованными ленинградцами, высказываются две простые и очень трепетные просьбы: первое - помочь пожилым родителям, второе — поздравить детей с днём рождения.

«И волонтёры, и я - мы выезжаем в воинские части под Лугу. На первом месте — просьба помочь пожилым родителям: принести воду, наколоть дров, подготовиться к зиме, помочь. На втором месте, конечно, жёны и дети. Особенно переживают, что вот у детей будет день рождения, а их рядом не будет, — добавил Александр Дрозденко. — Надо поздравить детей, у которых папа на фронте. И чтобы от папы пришло письмо-поздравление, и от правительства Ленобласти сделать подарок. Все дни рождения детей военнослужащих, которые ушли в зону СВО, нужно знать, и надо обязательно детей поздравить, как и жён».

Фото: Анастасия Илюшина