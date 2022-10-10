Частичная мобилизация: как быть с оформлением доверенностей?

Что такое доверенность и в каких целях её оформляют подлежащие мобилизации граждане?

Если простыми словами, то доверенность – это документ, который дает право одному физическому или юридическому лицу действовать в интересах другого.

У каждого гражданина имеется своя причина на оформление доверенности на период воинской службы – это может быть получение денежных средств, управление недвижимым / движимым имуществом, представление интересов в военкомате, судебных органах, медицинских учреждения, а также представление в других организациях и учреждениях по личным и имущественным вопросам, которые необходимо будет решать в период отсутствия доверителя в месте жительства, в том числе в связи с призывом на военную службу.

В каких случаях вы рекомендуете мобилизованным процедуру оформления доверенности?

Доверенность рекомендуем оформлять в случаях, когда у мобилизованных лиц есть какие-либо нерешенные вопросы – например, не закончена процедура оформления в собственность недвижимого имущества, либо есть имущество, которое требует управления (автотранспорт, квартиры) – то есть совершение каких-либо конкретных действия (например, оплаты налогов, ремонта, принятия мер к охране имущества, обеспечение нормального функционирования имущества и др.). Также необходима доверенность, если на имя мобилизованного будут поступать какие-либо денежные средства, корреспонденция либо необходимо будет ведение судебных дел и совершения иных действий в интересах такого лица.

Нотариусы отменили плату за свои услуги для мобилизованных граждан? На какие действия распространяется льгота?

В нотариальных конторах для мобилизованных граждан отменена оплата услуг правового и технического характера, т.е. нужно будет заплатить только государственную пошлину, которая установлена Налоговым Кодексом.

Льгота действует при удостоверении:

- доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;

- завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда;

- согласий.

Нужно ли стоять в очереди мобилизованным гражданам, чтобы попасть к нотариусу?

Нет, во всех нотариальных контора РФ прием граждан, которые призваны на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, осуществляется вне очереди и без предварительной записи при предъявлении повестки из военного комиссариата.

Что должны взять с собой к нотариусу мобилизованные граждане?

В обязательном порядке необходим паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (например, военный билет) и повестка из Военного комиссариата, в которой указано, что лицо призывается в связи с мобилизацией.

Необходимы паспортные данные лица, на которое будет выдаваться доверенность: фамилия, имя и отчество, полная дата и место рождения, место регистрации, а также серия и номер паспорта, когда и кем выдан. В идеале – ксерокопия паспорта.

Для выдачи доверенности или удостоверения завещания документы на имущество не нужны, но будет неплохо, если будут адреса объектов недвижимости (в случае, если в доверенности или завещании надо будет указывать конкретные объекты).

Как отменить или прекратить действие доверенности?

Лицо, оформившее доверенность у нотариуса на своего представителя, в соответствии с действующим законодательством имеет право в любой момент отменить ее действие путем составления нотариального документа- «Распоряжения об отмене доверенности», за исключением безотзывной доверенности, для которой законом установлены особые случаи ее отмены (ст. 188.1 ГК РФ).В связи с тем, что существует единый реестр доверенностей, в котором содержатся сведения обо всех нотариально удостоверенных доверенностях, оформление такого распоряжения необходимо. То есть просто забрать доверенность у доверенного лица недостаточно, чтобы прекратить ее действие.

Если человек не успел оформить необходимые документы до мобилизации, как можно решить эту проблему?

В этом случае необходимо, прежде всего, обратиться к командованию части, т.к. вопрос решается по-разному: либо путем вызова нотариуса для совершения нотариального действия по месту нахождения мобилизованного, либо в части будет организован выездной прием нотариуса (как правило, с участием представителей Нотариальной палаты). Выездной прием может быть организован только по согласованию с командованием части.

Информация о нотариальных конторах, расположенных на территории Ленинградской области, имеется на сайте Нотариальной палаты Ленинградской области.

За какими ещё документами могут обратиться мобилизованные к нотариусам?

Граждане, мобилизованные для прохождения воинской службы, могут оформить любой документ, предусмотренный действующим законодательством, но с учетом ограниченности времени, они обращаются за документами, которые могут быть оформлены за один прием нотариуса. А именно это доверенности, согласия, завещания.

Какие еще вопросы поступают к вам от семей мобилизованных? И какие ответы вы даете на них?

От мобилизованных и их родственников поступают вопросы по оформлению доверенностей, завещаний и различных согласий – для чего это нужно, в каком объеме должен быть документ и как его быстро удостоверить у нотариуса. Нотариусы при оформлении этих документов дают разъяснения по правовым последствиям удостоверения таких документов. Других вопросов сейчас у этой категории граждан нет.

Что такое генеральная доверенность?

Понятие "Генеральная доверенность" в действующем законодательстве отсутствует, так в обиходе называют доверенность с очень большим количеством полномочий на разные жизненные ситуации.

Как правило в такую доверенность включают: управление и распоряжение объектами недвижимости, транспортными средствами, распоряжение денежными вкладами, представление интересов во всех организациях и учреждениях по вопросам личного и имущественного характера.

К сожалению, даже такой доверенностью не всегда можно предусмотреть все необходимые полномочия.