Личный приём граждан осуществляется по предварительной записи

Записаться на личный приём можно с помощью сервиса «Запись на приём», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на портале Госуслуг.

Электронный ресурс позволяет гражданам записаться на приём к заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления, начальникам отделений судебных приставов – старшим судебным приставам, а также к судебным приставам-исполнителям в удобное для себя время в соответствии с установленным графиком приёма должностных лиц службы.

Для того чтобы записаться на личный прием, необходимо зайти на сайт УФССП России по Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) в раздел «Сервисы» – «Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России» и оставить электронную заявку. В указанной вкладке размещена подробная инструкция для осуществления онлайн-записи.

Предварительная запись на личный приём осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени. Сервис позволяет записаться на определенную дату по одному вопросу только один раз в сутки. В заявке необходимо правильно указать данные, контактную информацию.

Время приёма бронируется только при условии заполнения всех обязательных для заполнения полей, выбора даты и времени приёма и нажатия кнопки "Записаться на прием". Предлагаемые для выбора временные интервалы могут одновременно рассматриваться различными заявителями и заниматься в первоочередном порядке. В этом случае заявителю будет предложено выбрать другое время приёма.

После заполнения формы предварительной записи будет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой. При бронировании времени приёма формируется талон-подтверждение, в котором указываются введённые сведения, дата, время и причина обращения.

В случае корректного заполнения поля адреса электронной почты, на указанный адрес будет выслана копия талона-подтверждения. В ходе приёма по предварительной записи в забронированное время необходимо предъявить документы, подтверждающие сведения, указанные при записи. Также желательно наличие талона-подтверждения.

Право использования забронированного времени приёма не может быть передано другому лицу. В случае неявки к установленному времени записи или опоздания более чем на 5 минут, заявителю будет предложено сдать документы в порядке общей очереди или повторно записаться на приём.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области