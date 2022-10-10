Областное молоко ― с честным знаком

Вся молочная продукция Ленинградской области заносится в единую государственную информационную систему. Система свидетельствует о том, что молоко ― натуральное и позволяет отследить продукт от его производства до реализации.

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», регион занял 1 место по Северо-Западному федеральному округу и 5 место по России по производству маркированных молочных товаров.

«Эта система ― подтверждение качества нашей продукции, гарантия отсутствия в регионе производства контрафактной молочной продукции. Все молочные предприятия региона заранее прошли подготовку к переходу на обязательную маркировку молочной продукции, прошли обучение, подготовили оборудование, упаковку, на территории области была экспериментальная обкатка этой системы. В работе над контролем качества молочной продукции мы апробировали еще и свою областную систему «Проверь»», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

С момента старта обязательной маркировки молочной продукции 1 июня 2021 года в области с произведено около 300 тысяч тонн молочной продукции с кодами идентификации.

Всего в области 194 предприятия, которые выпускают молочную продукцию, и 36 предприятий молочной переработки.