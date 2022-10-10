Правительство Ленобласти на частные кредитные карты средства для мобилизованных не собирает

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, к нему уже несколько раз обратились женщины с вопросом, что они отправляют деньги и помогают мобилизованным. Правда, деньги уходят, как оказалось, мошенникам.

«Очень много появилось жуликов, даже на меня вышли во ВКонтакте несколько раз. Говорят, что по моей «команде» надо на определённую кредитную карточку отправить деньги. Правительство Ленобласти никакие деньги на частные кредитки не собирает. У нас действительно есть фонд «Ленинградский рубеж», чтобы помочь финансово военнослужащим, а также волонтёрский центр, куда можно принести вещи, но появляются всякие негодяи, которые просто разводят людей. Нужно объяснить жителям, что это мошенники».

Напомним, в Ленинградской области открыты штабы для приема помощи от физлиц мобилизованным бойцам. Это сделано для того, чтобы избежать дублирования, проконтролировать доставку до воинских частей и не допустить мошенничества.

Ранее Online47 сообщал, что ЦУР Ленобласти опроверг фейк о самостоятельной покупке обмундирования мобилизованными гражданами.

Фото: Валентин Илюшин/Online47