302 свадьбы "день в день"

В этот период брак зарегистрировала 3461 пара. Чаще всего молодожены выбирали Гатчинский ЗАГС.

В условиях частичной мобилизации регистрация брака для тех, кто получил повестку, проходит в ускоренном порядке. Призыв на военную службу относится к разряду особых обстоятельств, в силу которых брак можно заключить непосредственно в день подачи заявления. С начала мобилизации уже 302 брака заключено с сокращением срока - день в день.

За июль-сентябрь зарегистрировано 3180 новорожденных. Больше всего - во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленинградской области, самых многочисленных в регионе.

Среди новорожденных численный перевес на стороне мальчиков – за три месяца их родилось 1650, а девочек - 1530.

Самыми популярными именами новорожденных стали: у девочек - София, Ева, Виктория, у мальчиков - Александр, Максим, Матвей.

Среди необычных имен, которые выбирают родители, - Аврора, Амелия, Мия, Серафима, Ясина, Добрыня, Елисей, Люциан и Савелий.

С июля по сентябрь 2022 года в Ленинградской области зарегистрирована 41 двойня и 1 тройня.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области