Отвага и выдержка

А вы знали, что существуют не только «морские», но ещё и «пожарные» узлы? Любой спасатель должен в совершенстве владеть этим навыком. Например, чтобы надёжно спустить пострадавших на землю с большой высоты. Об этом мы узнали на соревнованиях «Леноблпожспаса» в Сертолово.

– Ну куда! Ну каким бантиком! Да совсем не так! – реагирует на нашу попытку повторить один из таких узлов Дмитрий Русевич, исполняющий обязанности начальника ГКУ «Леноблпожспас».

Действительно, получается у нас так себе – руки устают буквально через минуту. То ли дело профессионалы – лучшие справляются со сложным плетением за 20 секунд или даже быстрее.

– Когда вокруг огонь и дым, нет времени на раздумья – нужна сноровка и опыт. И так со всем, не только с узлами. Поэтому все навыки пожарные отрабатывают в частях ежедневно. А на конкурсе мы проверяем их и на скорость, и на выдержку, – объясняет Дмитрий Иванович.

Проверить свои скорость и выдержку в Сертолово приехали около 80 огнеборцев со всей области. Это финалисты конкурса: в отборочных раундах участвовало около 2000 человек. Соревнования объединили и рядовой личный состав, и командиров отделений, и даже начальников пожарных частей. В этой профессии каждый обязан поддерживать форму вне зависимости от должности.

– Я начинала службу диспетчером, принимала звонки, потом захотелось чего-то большего, – рассказывает Ольга Шевкунова, инструктор отряда противопожарной службы из Кингисеппского района. – Сейчас я общаюсь с большим количеством людей. Рассказываю о правилах безопасности в школах, на предприятиях. Чувствую себя лицом нашей службы, это очень ответственно – важно всегда суметь ответить на самый сложный вопрос.

Именно с ответов на вопросы начался конкурс на звание лучшего пожарного. На этапе теории каждому выдали ручку и блокнот, список из 20 вопросов…и по минуте на ответ. Сразу после этого – задания на физподготовку. Для девушек – упражнения на пресс и бег на короткую дистанцию. Для мужчин – покорение пожарной вышки наперевес с лестницей. И вот уже спасатели в спецодежде, словно супермены, взлетают на четвёртый этаж вышки, перекидывая металлическую конструкцию весом в 30 килограммов, как пёрышко. Эта удивительная лёгкость даётся годами ежедневных тренировок: не зря все пожарные такие подтянутые и спортивные.

– Я 18 лет отслужил в МЧС. Там подготовка – будь здоров.Сейчас перешёл на службу в областную пожарную часть, – говорит Василий Лошак, командир отделения 148 пожарной части«ОГПС Волховского района». – Сейчас мне 39 лет, по нашим стандартам я уже пенсионер.Но с дистанцией справляюсь, руки помнят.

Всегда оставаться в форме огнеборцам помогают собственные спортивные комплексы и тренировочные площадки. Например, в Сертолово, где и проходили соревнования, год назад открылось современное здание пожарного депо с гаражом и тренировочной площадкой для отработки спасения на высоте.

– У нас на вооружении находятся 3 пожарные автоцистерны, 1 пожарная автолестница, свой комплекс отработки практических навыков, – рассказывает Алексей Сапегин, начальник пожарной части № 100. – Вообще пожарный должен быть хорошо развит как спортсмен и в то же время психологически устойчив. Ведь во время пожара зачастую приходится сталкиваться с разными стрессовыми ситуациями. Но самое главное – суметь не поддаться общей панике, когда всё вокруг горит, а быстро и чётко выполнить свое дело.

Проведя целый день на соревнованиях, мы убедились: ни дождливая погода, ни физические нагрузки, ни волнения не стали проблемой для сотрудников противопожарной службы. Свою работу они знают, как говорится, «от и до». И это – залог нашей общей безопасности.

Алексей Астапчик, фото автора