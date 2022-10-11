Регион обеспечивает быт мобилизованных

Из Тосно сегодня направили три автомобиля УАЗ, доверху груженных всем необходимым. Предметы быта были собраны предприятиями Ленинградской области через фонд «Ленинградский рубеж».

В составе груза: пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утеплённые резиновые сапоги.

«Наши бойцы обеспечены необходимой амуницией и оружием, но ленинградцы хотят сделать более комфортным быт своих защитников ― поэтому собирают вещи и предметы, которые в стандартный комплект не входят. Параллельно регион взял шефство над семьями воинов: главам администраций дано поручение взять на контроль нужды каждой такой семьи, моим распоряжением введен целый комплекс льгот и мер поддержки. Ну а там, где нужна простая человеческая поддержка ― включатся волонтеры», — рассказал Александр Дрозденко.

Как уточнил глава региона, всего планируется к отправке порядка 20 машин.