Сильнейшие волейболисты – в Гатчинской школе № 1
В воскресенье, 9 октября, прошли игры второй части Осеннего кубка Гатчинской ДЮСШ№3 по волейболу среди смешанных команд детей 2008 г.р. и моложе, посвящённого 95-летию Гатчинского муниципального района.
В турнире приняли участие 6 команд. Соревновались по олимпийской системе до двух поражений.
По итогам соревнований победу праздновали игроки Гатчинской школы № 1(лучшие игроки - Анастасия Кузнецова, Денис Чепкасов). На втором месте – команда Тосненского РДЮЦ (лучший игрок - Кирш Милалика). Бронзу завоевала Гатчинская ДЮСШ №3 (2009) (лучший игрок - Егор Коновалов).
Далее команды расположились в следующем порядке:
- 4 место – «Молодежка ГМР» (лучший игрок - Ксения Лукина);
- 5 место - ШСК «Взлет» Сиверской школы №3 (лучший игрок - Александр Николаев);
- 6 место - СК «Кикерино» Волосовский район (лучший игрок - Андрей Аноприенко).
Федерация волейбола Гатчинского района выражает благодарность представителям команд, тренерам, учителям за подготовку и участие в соревнованиях. Спасибо судейской бригаде Гатчинская ДЮСШ №3 за бесперебойную работоспособность и за беспристрастное судейство, а также Комитету по спорту и молодежной политике - за поддержку и помощь в организации и проведении соревнований.