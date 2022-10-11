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Три медали гатчинской теннисистки Татьяны Чикуновой

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Гатчинского района Татьяна Чикунова завоевала три медали Кубка России по спорту глухих в настольном теннисе.

Рубрики:  Спорт

Столица Республики Чувашия, город Чебоксары, с 6 по 9 октября принимала соревнования Кубка России по спорту глухих в одном из самых массовых и скоростных видов спорта – настольном теннисе. В соревнованиях участвовало 43 сильнейших спортсмена из 14 регионов России.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд региона, Ленинградскую область на этих соревнованиях представляла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Гатчинского района, мастер спорта Татьяна Чикунова.

Спортсменка в одиночном разряде завоевала серебряную медаль, поочерёдно выиграв спортсменок из Москвы, Нижегородской области и Чувашской республики, и лишь в финальном поединке, в упорной борьбе, уступила со счетом 1:3 более взрослой и опытной сопернице, мастеру спорта международного класса, представительнице Московской области Анне Кондратовой

Триумфально для Татьяны Чикуновой прошли соревнования в женском парном разряде. Выступая в паре с Ксенией Анишевой (Чувашская республика), действующие чемпионки страны подтвердили статус сильнейшей пары России и стали золотыми призерами Кубка, уверенно обыграв всех соперниц со счетом 3:0.

Еще одну награду Кубка России – серебро нашей землячке удалось завоевать в смешанном парном разряде вместе с Денисом Косткиным (Краснодарский край). Несмотря на неудачное выступление на Чемпионате России в феврале этого года, в котором ребята остановились в шаге от медалей, на сей раз они успешно дошли до финала, где проиграли паре Егор Астафьев (Нижегородская обл.)/Анна Кондратова (Московская обл.) со счетом 1:3.

Одно золото и два серебра на Кубке России - отличный результат для молодой 18-летней спортсменки из Гатчинского района.