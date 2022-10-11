В области снижается безработица

По информации Биржи труда, уровень регистрируемой безработицы в регионе в течение месяца снизился на 0,1% и на сегодняшний день составляет 0,4%.

Для поиска подходящей работы с начала года на областную Биржу труда обратились 28,6 тысяч человек, безработными были признаны 10 тысяч человек. За это время служба занятости выдала 43 тысячи направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен. Всего с начала года новую работу в регионе нашли 15 тысяч жителей области.

Сегодня в базе вакансий региона 45,7 тысяч предложений, из них 75% по рабочим профессиям, 25% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Получили помощь государства работодатели, принявшие на работу 334 безработных жителей региона. Из них 256 человек ― молодежь в возрасте до 30 лет, 35 человек ― граждане, вынужденно покинувшие Украину, 39 человек ― работники предприятий, находящиеся под риском увольнения. Работодатели, принимающие участие в этой программе, могут получить компенсацию на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

С начала года создано 40 рабочих мест для ленинградцев с ограниченными возможностями здоровья. Граждане с инвалидностью заняли должности от помощника повара и уборщика помещений до старшего менеджера по продажам недвижимости и заместителя генерального директора по безопасности.

Клиенты Биржи труда могут не только воспользоваться услугами по поиску подходящей работы ― Биржа труда помогает желающим начать свое дело. С начала года с помощью службы занятости 187 человек зарегистрировались в качестве самозанятых, 53 стали индивидуальными предпринимателями. Начинающие бизнесмены работают в сферах пошива и ремонта одежды, торговли, оказывают строительные и юридические услуги, открывают салоны красоты.

По направлению от Биржи труда приступили к обучению 1277 безработных, уже завершили его 872 из них.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» проходят обучение 1980 жителей Ленинградской области, 773 человека уже завершили обучение.