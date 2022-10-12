Организаторы конкурса ждут фотографии, сделанные во время прогулок с вашими любимыми собаками в Приоратском парке или в усадьбе Демидовых (Тайцы). Снимки могут быть сделаны в разные года, а главными героями фото должны быть ваши четвероногие друзья на фоне парков.

Фотографии принимаются до 6 ноября 2022 года. Для участия необходимо отправить фотографию вашего питомца (одного или в компании хозяев и друзей) на электронную почту: info@parkilenreg.ru. В письме необходимо указать ФИО участника, кличку собаки, название парка, где сделана фотография, и номер телефона. Снимки будут загружены в альбом «Фотоконкурс «Собаки в парке» в группе ВК «Парковое агентство».

Совместно с друзьями из сообщества «Гатчинские собаководы» организаторы конкурса оценят фотографии и выберут победителей. Также к оценке фотографий присоединятся наши замечательные помощники, которые подготовили для победителей отличные подарки:

- За первое место – фотосессия для хозяина и собаки от профессионального фотографа Ольги Фирсовой в студии «Po Dushe»;

- За второе место – сертификат в салон ГруМЕ: стрижка собак и кошек Гатчина на 3 000 рублей;

- За третье место –сертификат на 1 000 рублей для посещения самого собаколюбивого бара в Гатчине K750.

Также будет вручен приз зрительских симпатий. Проголосовать за понравившуюся фотографию участников фотоконкурса можно будет в группе «Парковое агентство» в альбоме "Собаки в парке". Тот, чья фотография наберет наибольшее количество комментариев, станет счастливым обладателем дизайнерской игрушки по фото питомца в исполнении дизайнера Рины Рындиной. Голосование мы объявим отдельно в период с 7 по 13 ноября 2022 года.

Правила конкурса:

- в конкурсе могут принять участие все желающие;

- от одного участника принимается одна фотография;

- фотография должна быть сделана не ранее 1 января 2021 года;

- снимки должны быть сделаны в Приоратском парке или Демидовском парке;

- фотографии должны выглядеть эстетично;

- не допускается грубое отношении к животным и несоблюдение правил посещения парков;

- фотографии могут быть использованы организаторами конкурса в дальнейшей информационной и просветительской работе.

Итоги конкурса будут подведены до 21 ноября.

Напомним, что согласно правилам посещения парков, гулять с собаками разрешается, но питомцы должны быть на поводке, а хозяин обязан при необходимости убирать за своей собакой.