Лучшая техника – у Лидии Улитиной

Выступление воспитанницы клуба «Сокол» Гатчинской ДЮСШ № 3 Лидии Улитиной стало успешным. Как рассказали в клубе, четырежды Лида выходила на татами прекрасного дворца спорта «Янтарный», побеждая своих соперниц раз за разом, но в финальной схватке, грамотно ведя поединок, в дополнительное время golden scor все же допустила ошибку, которая и лишила ее первого места.

По итогам соревнований Лидия Улитина заняла 2-е место. Организаторами турнира гатчинская спортсменка признана победителем среди девочек в номинации «За лучшую технику».

- На самом деле повода для переживаний нет, борьба была интересная, Лида старалась. После финала, конечно же, расстроилась, и не обошлось без слез. Позже все схватки разобрали, Лида сама поняла свои ошибки. Серебряная награда - более чем достойный результат, - комментирует итоги тренер спортсменки Алексей Михайлов.

Лидия Улитина уже вовсю готовится к следующему турниру в Минске, и мы желаем ей достойно выступить, прославляя город Гатчину.

К сожалению, участие в соревнованиях требует финансовых затрат, которые тяжелы для семьи юного дарования (а Лидия успешно участвует в соревнованиях российского масштаба и сборах по дзюдо и самбо). Если у вас есть возможность помочь Лиде с поездкой в Минск, а также со спортивной экипировкой на текущий сезон, то можно связаться с тренером спортсменки Алексеем Сергеевичем Михайловым (+7-911-260-10-10).