В школах области прошёл открытый Урок цифры

Урок организовали Комитет цифрового развития Ленинградской области, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Гатчинский центр информационных технологий.

Школьники узнали, как создать стартап, который может изменить жизни многих людей с помощью компьютерного зрения, обработки естественного языка и предиктивной аналитики на основе больших данных.

«Искусственный интеллект уже сейчас помогает нам решать множество задач, в будущем эта технология будет еще больше интегрироваться в нашу жизнь. Урок цифры поможет разобраться в этом перспективном направлении, улучшить свои цифровые навыки и, возможно, задуматься о выборе профессии, ведь спрос на ИТ-специалистов сейчас очень велик», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Урок цифры ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Он включает в себя видеоролики и онлайн-тренажеры разного уровня сложности, которые знакомят с понятием технологического стартапа и рассказывают об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.

Ознакомиться с уроком по теме «Искусственный интеллект в стартапах» могут все желающие до 16 октября 2022 года включительно. Материалы доступны на сайте https://урокцифры.рф/