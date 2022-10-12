Виктор Иванов – победитель конкурса «Педагогические надежды»
11 октября завершился X областной конкурс молодых специалистов образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические надежды». Победители названы!
В Лисьем Носу на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» прошли испытания командного и индивидуального зачетов. 48 молодых учителей Ленинградской области на протяжении двух дней представляли лучшие педагогические практики, делились друг с другом опытом и боролись за победу в пяти номинациях.
Победителем индивидуального зачета в номинации «Молодой учитель» стал Виктор Леонидович Иванов - учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.
Победитель командного зачета - команда Тихвинского района.
Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой педагог-психолог» Ульяна Александровна Лопина, педагог-психолог Усадищенской средней школы.
Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» - Алла Владимировна Лучкина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества г. Приозерска.
Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой руководитель» - Елена Владимировна Захарова, директор Новогореловской школы.
Организаторами конкурса являются Законодательное собрание Ленинградской области и государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Ленинградской областной институт развития образования».