Виктор Иванов – победитель конкурса «Педагогические надежды»

В Лисьем Носу на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» прошли испытания командного и индивидуального зачетов. 48 молодых учителей Ленинградской области на протяжении двух дней представляли лучшие педагогические практики, делились друг с другом опытом и боролись за победу в пяти номинациях.

Победителем индивидуального зачета в номинации «Молодой учитель» стал Виктор Леонидович Иванов - учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.

Победитель командного зачета - команда Тихвинского района.

Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой педагог-психолог» Ульяна Александровна Лопина, педагог-психолог Усадищенской средней школы.

Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» - Алла Владимировна Лучкина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества г. Приозерска.

Победитель индивидуального зачета в номинации «Молодой руководитель» - Елена Владимировна Захарова, директор Новогореловской школы.

Организаторами конкурса являются Законодательное собрание Ленинградской области и государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Ленинградской областной институт развития образования».