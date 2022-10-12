Вместо должности бухгалтера – ущерб
Жительницу Гатчинского района, пытавшуюся трудоустроиться через портал «Работа.ру», обманул мошенник – на 180 тысяч рублей.
Рубрики: Криминал
7 октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 26-летней жительницы Тайцев. В интернете на сайте «Работа.ру» она разместила объявление о поиске работы. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы и предложил должность бухгалтера. Но, чтобы устроиться, необходимо было продиктовать номер банковской карты и код, который придет в сообщении на телефон.
Несостоявшийся бухгалтер именно это и сделала, после чего с ее карты списались 180 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
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