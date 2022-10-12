Возрождая конкурс им. Ипполитова-Иванова…

- Конкурс взял старт в 2018 году, – рассказывает директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. – Теперь мы хотим возродить этот конкурс – после двухлетнего перерыва из-за пандемии, и проводить его будем в Гатчине.

Открытый всероссийский конкурс хоров и вокалистов им. М.М. Ипполитова-Иванова состоится в ноябре – в дистанционном формате. Ленинградская область будет широко представлена.

- Наша школа обязательно примет участие, как и вокальные и хоровые отделения школ искусств Гатчинского района. Также стоит задача привлечь конкурсантов из других регионов. В частности, из Москвы, Костромы и Ростова-на-Дону, где находятся музыкальные учебные заведения им. Ипполитова-Иванова. В составе жюри мы задействуем представителей Московского музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, преподавателей средних и высших музыкальных учебных заведений Петербурга, – поделился Андрей Иванович. – В конкурсной программе исполнителей обязательно будут присутствовать произведения Михаила Ипполитова-Иванова. На следующий год мы планируем провести уже фестиваль в очном формате.

…Певческое искусство в Гатчинской музыкальной школе интенсивно развивается. В этом году в Гатчине прошла летняя хоровая смена. Творческий процесс длился пять дней: с 25 июня по 3 июля в Гатчинской музыкальной школе работала IX летняя школа хормейстеров, композиторов и концертмейстеров «Хоровая лаборатория. XXI век». Учредители этого масштабного мероприятия – комитет по культуре и туризму Ленинградской области, Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона, Ленинградский областной Дом народного творчества, администрация Гатчинского района.

Впервые летняя школа хормейстеров, концертмейстеров и композиторов была организована в 2014 году заслуженным работником культуры РФ, президентом межрегиональной Ассоциации детских и молодежных хоров Северо-Запада, основателем гатчинской молодежной капеллы «Гармония» Ириной Рогановой.

Форум собрал более 200 очных и 50 заочных участников. Здесь присутствовали знаменитые хоровые дирижеры – художественный руководитель Санкт-Петербургской капеллы, народный артист СССР Владислав Чернушенко, худрук и главный дирижёр Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова (хор СССР) Владимир Минин, заведующий хоровым отделением Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Николай Романов и другие.

В программу обучения хормейстеров вошли репетиции хора, интереснейшие лекции и мастер-классы. В числе основных направлений программы были такие, как «Сценическая психология», «Работа педагогов над становления многоголосия в хоре», «Стилистические особенности исполнения музыки разных эпох» и другие.

Преподаватели-композиторы в этом году представляли Петербургскую школу. Насыщенной, творческой была работа секции концертмейстеров, в программу которой вошли темы: «Чтение с листа в ежедневной практике пианиста-концертмейстера», «Работа дежурного концертмейстера на международных конкурсах» и прочее.

Вела летнюю хоровую школу президент Ассоциации детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона Марина Киреева. Все участники получили свидетельства о краткосрочном повышении квалификации. Мероприятие должно стать ежегодным. Опыт лета 2022 года показал востребованность и значимость столь грандиозного события.

Екатерина Дзюба