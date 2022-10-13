«Социальное такси» везет по-новому

«Социальное такси» сегодня – одна из лучших социальных практик Ленинградской области. Она удобна для жителей, которые пользуются ею, водителей, а также для наших комитетов. Все абсолютно прозрачно с момента вызова такси до завершения поездки. При этом все полностью автоматизировано», - подчеркнул глава региона.

Служба «Социальное такси» работает в Ленинградской области с 2013 года. В 2022 году комитетом по социальной защите населения услуга была трансформирована и с 1 апреля стала работать в обновленном формате. За период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года специальным транспортным обслуживанием воспользовались более 4,4 тысяч жителей региона, совершивших порядка 38 000 поездок.

В 2022 году были расширены категории граждан, имеющих право на специальное транспортное обслуживание. Так, в категории были включены дети-инвалиды с 3 или 2 степенью ограничения способности контролировать свое поведение. Также был расширен перечень социально значимых объектов – теперь добраться можно не только до объектов здравоохранения, соцзащиты и культуры, но и судов на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

В настоящее время право на получение специального транспортного обслуживания имеют порядка 80 000 жителей Ленинградской области, к системе подключены 1400 водителей.