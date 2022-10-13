Зверства нацистов в Ленинградской области признаны геноцидом

С 1941 по 1944 год в Ленобласти нацистами и их пособниками было расстреляно, убито бомбами и снарядами, повешено, замучено, сожжено заживо и угнано на принудительные работы в Германию более 435 тысяч мирных граждан, в том числе детей.

В ходе судебных заседаний были заслушаны историки, архивисты, участники сводного отряда поисковых объединений Ленинградской области, которые в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности» проводили работы по поиску и извлечению останков мирных жителей и советских военнопленных.

Согласовать поисковые работы в гатчинском парке «Сильвия» помогла зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко. Согласно рассекреченным архивным данным, в траншее неподалеку от входа в парк находились останки расстрелянных нацистами во время оккупации. На сегодняшний день поисковики подняли останки 132 человек, среди них военнопленные, гражданские, женщины, а также четверо детей.

Самыми ценными на суде стали свидетельские показания ветеранов Великой Отечественной войны. Помощь в их поиске и сопровождении оказывали волонтеры Победы.

На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками был создан лагерь «Дулаг-154», в котором содержались мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим: людей заставляли тяжело работать, морили голодом. Ежедневно в лагере погибало около 150 человек. Систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды.

Бывшая малолетняя узница концлагеря Вера Георгиевна Шефтер показала на суде шрамы на руках, оставшиеся после истязаний нацистов. Она рассказала, что они часто брали у неё кровь, иногда даже по несколько раз в день, не вынимая иголок.

«Нацисты сломали мне жизнь и испортили здоровье. До сих пор у меня на руке остались шрамы после того, как они брали у меня кровь. Только позже я узнала, что у меня первая группа крови, универсальная, которая так нужна была нацистам, поэтому и кормили они меня чуточку лучше. Я помню все: как нас везли, как скот, в вагонах на работы, унижали, издевались. Эти воспоминания со мной навсегда», – сквозь слезы рассказывала Вера Георгиевна.

За период оккупации в психиатрической больнице им. Кащенко немецко-фашистскими захватчиками путем применения смертельных инъекций было уничтожено 850 душевнобольных. В январе 1942 года в деревне Макарьевская Пустынь было расстреляно 248 женщин-инвалидов.

Наряду со взрослыми, физическому истреблению подвергались дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло около 200 воспитанников детского лагеря принудительного содержания в Вырице.

В ходе судебного заседания изложенные факты были подтверждены свидетельствами очевидцев истребления мирных граждан на территории Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными. Участие в рассмотрении дела принимал лично прокурор области Сергей Жуковский.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

- Это историческое заседание суда и для Ленинградской области, и для России. Сегодня юридически закреплена историческая правда. Эта правда показывает нам, что такое геноцид. Эта правда помогает нам понять, против чего мы сражаемся на Донбассе и Украине. Даже методы совершения преступлений нацистов прошлого и неонацистов настоящего похожи. – прокомментировала решение суда депутат Госдумы РФ Ольга Занко. – Финские военные в годы войны разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начиненные взрывчаткой. Те же методы используют современные неонацисты: разбрасывают «лепестки», от разрывов которых уже погибли и продолжают гибнуть мирные жители Донбасса. Чтобы видеть эти параллели, и нужны такие суды памяти. Все материалы суда Ленинградской области, а также материалы судов других регионов будут рассмотрены на Международном антинацистском форуме, который состоится в ноябре в Гатчине. Форум пройдет в рамках проекта «Без срока давности», который поддержал президент страны.