Беженцы из Донбасса получили российские паспорта

«Это важный день, это главный день, это тот день, который вы ожидали, надеясь и веря в происходящие процессы. Это день получения главного документа в вашей жизни - паспорта РФ. 27 сентября закончилось пятидневное голосование по референдуму ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы очень старались и делали всё, чтобы на нашей земле ваше волеизъявление было учтено. Спасибо, что приняли участие в голосовании. Результаты нас и обрадовали, и удивили. И сегодня вы получаете паспорт, а это социальные и конституционные гарантии, а также уверенность в завтрашнем дне. Я ещё раз хочу сказать - мы вас искренне поздравляем! Мы вместе, мы теперь идём рука об руку, мы соратники, мы единомышленники, мы граждане Российской Федерации», - обратилась к новым согражданам вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Выдача паспортов жителям присоединенных территории Российской Федерации организована после обращения вынужденных переселенцев, проживающих в пункте временного размещения, к прокурору Ленинградской области. Уполномоченными ведомствами вынужденным переселенцам оказана консультативная и юридическая помощь по сбору документов, фотографированию, дактилоскопированию и переводу на русский язык.