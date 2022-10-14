Четыре медали паралимпийцев

Летние игры паралимпийцев проходили в Сочи со 2 по 9 октября. Всего в них приняли участие около двух тысяч человек, среди них более 100 спортсменов из 11 стран мира: Беларуси, Армении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Германии, Сербии, Мали и Эритреи, а также паралимпийцы из 78 субъектов Российской Федерации.

Ленинградскую область представляют три спортсмена: шашисты Виктория Архипова, Александр Зорин и легкоатлет Федор Триколич.

Атлеты состязались в девяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Гатчинская спортсменка Виктория Архипова выступала в трёх дисциплинах. В «классической программе» и «быстрых шашках» Виктория выиграла золото, а третье место заняла в «блице».

Лучший результат еще одного шашиста, Александра Зорина, - 5 место.

Легкоатлет Фёдор Триколич принес в копилку Ленобласти серебряную медаль Летних игр паралимпийцев. Он занял второе место в беге на дистанции 100 метров.