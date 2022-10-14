Люди помогают людям
Герман Владимиров – член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, руководитель автономной некоммерческой организации «Просветительский центр патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», создатель Музея боевого братства России. Уже восемь лет он помогает Донбассу, отправляя гуманитарные грузы школам, детским домам, защитникам, которые стоят на передовой – туда, где она требуется. Одна из точек приема гуманитарной помощи находится в Гатчине.
Герман Владимиров не только организует сбор и доставку гуманитарки, но и сам выезжает на Донбасс. Его рабочий день расписан поминутно. В прошлом месяце во время короткого визита Владимирова в Гатчину нам удалось познакомиться с ним поближе.
О личном
- Мне 44 года. Я родом из Ленинграда. Учился в Санкт-Петербургском институте управления и права, потом занялся бизнесом. Так получилось, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, я путешествовал по Европе, находился в Германии. Надо сказать, уже тогда воспринимал всю серьезность происходящих событий и считал своим долгом влиться в ряды тех, кто тоже понимали это. Вернулся назад. В крымской истории помогал ребятам из Питера, которые занимались агитацией. На свои собственные средства делал полиграфию. Когда начались события на Донбассе, стал заниматься гуманитарной помощью. И так потихонечку полностью ушел в общественную деятельность. Сейчас моя основная работа – патриотический центр.
Когда я занимался предпринимательской деятельностью, в моем кругу общения было много самодостаточных, успешных и патриотически настроенных людей. Они сподвигли меня заняться общественно-патриотической работой и представлять общие интересы, помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
Юридически «Ленинградский доброволец» начал работать в конце 2018 года. Мы решили, что формально центр будет зарегистрирован на мою супругу, но фактически я являюсь руководителем организации и всех социальных проектов.
Гатчинцы - «Ленинградские добровольцы»
- Центр «Ленинградский доброволец» - это союз неравнодушных людей. И его не обязательно привязывать к какой-то определенной территории, потому что у нас ленинградских добровольцев очень много по всей стране - от Сахалина до Мурманска. Название пошло от того места, где я, основатель центра, живу и работаю
В Гатчине немало людей, которые шагали и шагают рядом со мной в этот непростой отрезок жизни. Гатчинское отделение КПРФ – это реально нормальные мужики. Я очень часто приезжал к ним в офис в ЦТЮ. Они собрали очень много гуманитарной помощи. Хочу отметить, что по факту сейчас все партии оказывают помощь. И это правильно, в такое сложное время мы должны объединяться.
Гатчинцы помогают постоянно. И таких людей, слава Богу, достаточное количество. В Гатчинском районе жил один из лучших моих друзей - Александр Юрьевич Копыл из Тайцев. Классный дядька, всегда помогал. Мы с ним были на одной волне. Уроженка Горловки Юлия Жеребцова давно живет в Гатчинском районе. Приехала сюда около 30 лет назад. Давно перебрался в Гатчинский район предприниматель Олег Сидоров – он из города Снежное (ДНР). Сейчас у него свой бизнес на окраине Гатчины. Олег тоже помогает.
Кто не готов в силу своей занятости проехать по базам и закупить именно то, что сейчас необходимо, переводят деньги. Большие суммы простые люди не перечисляют, но «по копеечке» и сумма набирается.
Сразу фотографируем то, что приобрели. Делаем фото и видеоотчет при передаче продуктов и вещей на месте. Уже заметил, что благотворителям эти отчеты не нужны, это, скорее, нужно для мотивации других людей, чтобы они стремились оказывать помощь.
Мы должны сплотиться
- Наши силы брошены на то, чтобы помогать мирным жителям - женам, сестрам и матерям тех, кто стоит на передовой, и нашим бойцам. Поэтому машины с гуманитарной помощью уходят еженедельно. Каждый месяц мы приезжаем и передаем помощь лично.
В данный момент в Санкт-Петербурге и Ленобласти открыто больше десятка пунктов приема гуманитарной помощи «Ленинградского добровольца». Один - в Гатчине, на ул. Чкалова.
Часто можно слышать: зачем нам помогать военным, если государство должно всем обеспечивать. А давайте посмотрим на это с другой стороны. Наши противники собирают средства на квадрокоптеры, средства связи и средства защиты. А почему мы не должны собирать для наших воинов?! «Ленинградский доброволец» это делает, и призываем делать всех остальных. Если бы не началась специальная военная операция, война шла бы на нашей территории. И теперь отсидеться за чашечкой кофе перед телевизором не получится, иначе коснется нас всех. Я понимаю, что в стране существует много проблем. Их тоже нужно решать. Но пока к нам сюда не прилетает «натовским калибром», мы должны сплотиться и помогать нашим ребятам, которые каждый день рискуют жизнью. Помогать мирным людям, которые каждый день находятся под обстрелами.
Весной на заседании совета по межнациональным отношениям, куда входят представители разных религиозных общин и диаспор, я выступил с инициативой подключиться к работе «Ленинградского добровольца». И первым отозвалась Русская православная церковь в лице отца Алексия из Коммунара. Прихожане передали три тонны продуктов питания. Также подключилась Санкт-Петербургская мечеть – верующие передали четыре тонны гуманитарного груза.
Я очень рад, что в Ленинградской области очень много неравнодушных людей, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи. Будет несправедливо, если не скажу о ребятах из Выборга, Соснового Бора. И я верю, что нас будет еще больше.
С места событий
Для Германа Владимирова, который восемь лет возит на Донбасс гуманитарные грузы, и сотен таких же активистов, вхождение в состав России четырех территорий, упразднение границы - событие особое.
30 сентября «Ленинградский доброволец» совместно с партией КПРФ привез гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, проходящих восстановительное лечение в военном госпитале в городе Новочеркасске. Были доставлены необходимые для лечения медикаменты, а также перевязочные материалы. А уже 2 октября Герман со своими единомышленниками уехал на Донбасс.
- По моему глубокому убеждению, в такой сложный период для нашей страны очень важна сплоченность гражданского общества. Она должна выражаться не только в консолидации патриотических сил, но и в освещении объективной картинки происходящих событий, - пишет Герман на своей страничке в соцсети.
Поэтому здесь каждый день размещается новый пост с места событий: о текущей работе - видеосюжеты о доставке гуманитарных грузов, встречи с людьми, комментарии по обстановке в стране и в мире.
- Сострадание к ближним и желание помочь вписаны в генетический код петербуржцев, - уверен Герман.
В понедельник, 10 октября, парни из «Ленинградского добровольца» с чувством выполненного долга взяли курс из Донецка на Санкт-Петербург. А Герман остался: работы еще много.
Как и чем помочь
- Не буду еще раз проходиться по больному, потому что вы и так без меня все знаете, но то, что ваша помощь сейчас крайне необходима - это факт! – говорит Герман.
«Ленинградский доброволец» собирает для военнослужащих:
- экипировку, бинокли, оптику, квадрокоптеры, радиостанции, бронежилеты, тепловизоры, маскхалаты, дождевики, батарейки пальчиковые, фонарики налобные;
- станки для бритья, зубную пасту, щётки, салфетки влажные, маленькие термосы 0.5 л;
- носки, майки, трусы, футболки только х/б, небольшие полотенца;
- крем детский, кремы ранозаживляющие, йод, клей Бф-6, аэрозоли от комаров небольшого объема, витамин С;
- чай и кофе в пакетиках, сигареты (можно отдельной коробкой чтобы все остальное не пропахло);
- письма с добрыми словами.
Медицина:
- в первую очередь необходимы перевязочные материалы, антишоковое, адреналин, медицинские системы для переливания крови, кровоостанавливающее.
Для гражданских:
- продукты питания длительного хранения (крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, консервы, сгущенка и т.п.); детское питание (сухое); постельные и банные принадлежности; предметы личной гигиены для детей и взрослых; различные канцелярские предметы.
Для домашних животных:
- корм любой, различные препараты и витамины, переноски для животных.
Если у вас проблемы со временем, то можно сделать свой вклад на покупку необходимых позиций по номеру карты Сбербанк 5228 6005 9753 87 94 (Владимирова Т. Ю.).
Если у вас проблемы с электронными платежами, то можно сделать перевод на данный номер +79219419230, а мы найдем возможность вывести средства.
Адрес приема гуманитарной помощи объединения «Ленинградский доброволец» в Гатчине: ул. Чкалова 77 (1 этаж), понедельник - пятница с 10 до 17 часов, справки по телефону +79313377217.
Татьяна Можаева