Люди помогают людям

Герман Владимиров не только организует сбор и доставку гуманитарки, но и сам выезжает на Донбасс. Его рабочий день расписан поминутно. В прошлом месяце во время короткого визита Владимирова в Гатчину нам удалось познакомиться с ним поближе.

О личном

- Мне 44 года. Я родом из Ленинграда. Учился в Санкт-Петербургском институте управления и права, потом занялся бизнесом. Так получилось, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, я путешествовал по Европе, находился в Германии. Надо сказать, уже тогда воспринимал всю серьезность происходящих событий и считал своим долгом влиться в ряды тех, кто тоже понимали это. Вернулся назад. В крымской истории помогал ребятам из Питера, которые занимались агитацией. На свои собственные средства делал полиграфию. Когда начались события на Донбассе, стал заниматься гуманитарной помощью. И так потихонечку полностью ушел в общественную деятельность. Сейчас моя основная работа – патриотический центр.

Когда я занимался предпринимательской деятельностью, в моем кругу общения было много самодостаточных, успешных и патриотически настроенных людей. Они сподвигли меня заняться общественно-патриотической работой и представлять общие интересы, помогать людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Юридически «Ленинградский доброволец» начал работать в конце 2018 года. Мы решили, что формально центр будет зарегистрирован на мою супругу, но фактически я являюсь руководителем организации и всех социальных проектов.

Гатчинцы - «Ленинградские добровольцы»

- Центр «Ленинградский доброволец» - это союз неравнодушных людей. И его не обязательно привязывать к какой-то определенной территории, потому что у нас ленинградских добровольцев очень много по всей стране - от Сахалина до Мурманска. Название пошло от того места, где я, основатель центра, живу и работаю

В Гатчине немало людей, которые шагали и шагают рядом со мной в этот непростой отрезок жизни. Гатчинское отделение КПРФ – это реально нормальные мужики. Я очень часто приезжал к ним в офис в ЦТЮ. Они собрали очень много гуманитарной помощи. Хочу отметить, что по факту сейчас все партии оказывают помощь. И это правильно, в такое сложное время мы должны объединяться.

Гатчинцы помогают постоянно. И таких людей, слава Богу, достаточное количество. В Гатчинском районе жил один из лучших моих друзей - Александр Юрьевич Копыл из Тайцев. Классный дядька, всегда помогал. Мы с ним были на одной волне. Уроженка Горловки Юлия Жеребцова давно живет в Гатчинском районе. Приехала сюда около 30 лет назад. Давно перебрался в Гатчинский район предприниматель Олег Сидоров – он из города Снежное (ДНР). Сейчас у него свой бизнес на окраине Гатчины. Олег тоже помогает.

Кто не готов в силу своей занятости проехать по базам и закупить именно то, что сейчас необходимо, переводят деньги. Большие суммы простые люди не перечисляют, но «по копеечке» и сумма набирается.

Сразу фотографируем то, что приобрели. Делаем фото и видеоотчет при передаче продуктов и вещей на месте. Уже заметил, что благотворителям эти отчеты не нужны, это, скорее, нужно для мотивации других людей, чтобы они стремились оказывать помощь.

Мы должны сплотиться

- Наши силы брошены на то, чтобы помогать мирным жителям - женам, сестрам и матерям тех, кто стоит на передовой, и нашим бойцам. Поэтому машины с гуманитарной помощью уходят еженедельно. Каждый месяц мы приезжаем и передаем помощь лично.

В данный момент в Санкт-Петербурге и Ленобласти открыто больше десятка пунктов приема гуманитарной помощи «Ленинградского добровольца». Один - в Гатчине, на ул. Чкалова.

Часто можно слышать: зачем нам помогать военным, если государство должно всем обеспечивать. А давайте посмотрим на это с другой стороны. Наши противники собирают средства на квадрокоптеры, средства связи и средства защиты. А почему мы не должны собирать для наших воинов?! «Ленинградский доброволец» это делает, и призываем делать всех остальных. Если бы не началась специальная военная операция, война шла бы на нашей территории. И теперь отсидеться за чашечкой кофе перед телевизором не получится, иначе коснется нас всех. Я понимаю, что в стране существует много проблем. Их тоже нужно решать. Но пока к нам сюда не прилетает «натовским калибром», мы должны сплотиться и помогать нашим ребятам, которые каждый день рискуют жизнью. Помогать мирным людям, которые каждый день находятся под обстрелами.

Весной на заседании совета по межнациональным отношениям, куда входят представители разных религиозных общин и диаспор, я выступил с инициативой подключиться к работе «Ленинградского добровольца». И первым отозвалась Русская православная церковь в лице отца Алексия из Коммунара. Прихожане передали три тонны продуктов питания. Также подключилась Санкт-Петербургская мечеть – верующие передали четыре тонны гуманитарного груза.

Я очень рад, что в Ленинградской области очень много неравнодушных людей, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи. Будет несправедливо, если не скажу о ребятах из Выборга, Соснового Бора. И я верю, что нас будет еще больше.

С места событий

Для Германа Владимирова, который восемь лет возит на Донбасс гуманитарные грузы, и сотен таких же активистов, вхождение в состав России четырех территорий, упразднение границы - событие особое.

30 сентября «Ленинградский доброволец» совместно с партией КПРФ привез гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, проходящих восстановительное лечение в военном госпитале в городе Новочеркасске. Были доставлены необходимые для лечения медикаменты, а также перевязочные материалы. А уже 2 октября Герман со своими единомышленниками уехал на Донбасс.

- По моему глубокому убеждению, в такой сложный период для нашей страны очень важна сплоченность гражданского общества. Она должна выражаться не только в консолидации патриотических сил, но и в освещении объективной картинки происходящих событий, - пишет Герман на своей страничке в соцсети.

Поэтому здесь каждый день размещается новый пост с места событий: о текущей работе - видеосюжеты о доставке гуманитарных грузов, встречи с людьми, комментарии по обстановке в стране и в мире.

- Сострадание к ближним и желание помочь вписаны в генетический код петербуржцев, - уверен Герман.

В понедельник, 10 октября, парни из «Ленинградского добровольца» с чувством выполненного долга взяли курс из Донецка на Санкт-Петербург. А Герман остался: работы еще много.

Как и чем помочь

- Не буду еще раз проходиться по больному, потому что вы и так без меня все знаете, но то, что ваша помощь сейчас крайне необходима - это факт! – говорит Герман.

«Ленинградский доброволец» собирает для военнослужащих:

- экипировку, бинокли, оптику, квадрокоптеры, радиостанции, бронежилеты, тепловизоры, маскхалаты, дождевики, батарейки пальчиковые, фонарики налобные;

- станки для бритья, зубную пасту, щётки, салфетки влажные, маленькие термосы 0.5 л;

- носки, майки, трусы, футболки только х/б, небольшие полотенца;

- крем детский, кремы ранозаживляющие, йод, клей Бф-6, аэрозоли от комаров небольшого объема, витамин С;

- чай и кофе в пакетиках, сигареты (можно отдельной коробкой чтобы все остальное не пропахло);

- письма с добрыми словами.

Медицина:

- в первую очередь необходимы перевязочные материалы, антишоковое, адреналин, медицинские системы для переливания крови, кровоостанавливающее.

Для гражданских:

- продукты питания длительного хранения (крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, консервы, сгущенка и т.п.); детское питание (сухое); постельные и банные принадлежности; предметы личной гигиены для детей и взрослых; различные канцелярские предметы.

Для домашних животных:

- корм любой, различные препараты и витамины, переноски для животных.

Если у вас проблемы со временем, то можно сделать свой вклад на покупку необходимых позиций по номеру карты Сбербанк 5228 6005 9753 87 94 (Владимирова Т. Ю.).

Если у вас проблемы с электронными платежами, то можно сделать перевод на данный номер +79219419230, а мы найдем возможность вывести средства.

Адрес приема гуманитарной помощи объединения «Ленинградский доброволец» в Гатчине: ул. Чкалова 77 (1 этаж), понедельник - пятница с 10 до 17 часов, справки по телефону +79313377217.

Татьяна Можаева