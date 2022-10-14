Пенсионеры региона – без транспортного налога

«Регион постоянно совершенствует законодательство в области мер поддержки жителей, которые в этом нуждаются. Данным законом расширены категории льготников, увеличены мощности транспортных средств, освобождаемых от налога. Внесенные изменения для отдельных категорий синхронизированы с Санкт-Петербургом, вместе с тем наш регион сохранил свои преимущества. На обсуждении находятся и налоговые льготы для других категорий жителей», - подчеркнул глава региона.

Согласно документу, от уплаты налога за одно транспортное средство освобождаются пенсионеры, а также достигшие 60 лет мужчины и 55 лет женщины. Это может быть легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, водное транспортное средство (кроме яхт, парусно-моторных судов и гидроциклов) с мощностью до 30 л.с., а также мотоцикл или мотороллер.

При этом легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры должны быть зарегистрированы налогоплательщиками после 1 января 2020 года (если произведены на территории ЕЭС), или до 1 января 2020 года (если произведены на территории России).

Также пенсионеры освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль) с мощностью двигателя до 100 л.с. и за транспортное средство (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 40 л.с. без ограничений по территории производства.

До 200 л.с. (ранее 150 л.с.) увеличен объем мощности двигателя легкового автомобиля, на который предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты налога для Героев СССР и РФ, Героев Социалистического Труда кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы, Ветеранов и инвалидов ВОВ, ветеранов и инвалидов боевых действий, узников, инвалидов 1 и 2 группы, а также лиц, подвергшихся радиации при аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях.

Кроме того, областной закон предусматривает освобождение от уплаты налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.), зарегистрированное на одного из многодетных родителей, или родителей ребенка-инвалида, и других категорий.