Сотрудники «госбезопасности» не сторожат ваши счета

7 октября в Вырицкий отдел полиции обратилась 67-летняя жительница Вырицы. Три дня назад ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником госбезопасности и сообщил, что ее деньги, хранившиеся на счете в сбербанке, перевели на имя некой Орловой. Чтобы деньги сохранились, их нужно снять со счета и положить на безопасный счет в банке «Тинькофф».

Женщина своими руками сняла 170 тысяч рублей со своего счета в банке и внесла их несколькими переводами через терминал на карту, номер которой ей продиктовал преступник. Больше она своих денег не увидела.

Возбуждено дело о мошенничестве.

…Пенсионеру из Гатчины тоже велели снять все деньги и положить на безопасный счет. Вот если бы после слова «снять» граждане ставили точку – снимали свои деньги и прятали в кубышку, это были бы истории со счастливым концом. Снял с якобы опасного счета в банке – и спрятал в безопасное место под матрасом. Но – нет: надо отправить свои кровные неизвестно кому, в чужой банк. Так вернее.

6 октября в полицию обратился 62-летний житель Гатчины, которому позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей Центробанка и заявила, что на счетах пенсионера происходят подозрительные операции. Для предотвращения беды надо снять деньги и положить на безопасный счет.

Действуя по указанию мошенницы, пенсионер перевел ей 230 тысяч рублей.

Молодая девушка из Гатчины поплатилась за свою наивность миллионом с лишним, причем кредитными. Ей тоже позвонила «сотрудник Центробанка» и сказала, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита. Чтобы этому противостоять, надо самой оформить кредит и отправить деньги на безопасный счет.

По команде злоумышленников 23-летняя девушка взяла кредит и перевела на разные счета, продиктованные преступниками, 1 миллион 184 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.