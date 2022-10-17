Пример силы и мудрости

Денис Мухамеджанов, Волосово

Отец семерых детей. Работает строителем-отделочником.

– Мы познакомились с супругой в Петербурге. Я пригласил её на свидание – любоваться разводом мостов. Это было восемь лет назад. Сегодня у нас две дочки и пятеро сыновей. Воспитываем их в любви. Считаю, что самое ответственное в отцовстве – принятие решений. Например, если я что-то запрещаю, то всегда объясняю – почему, и какие могут быть последствия, если ребёнок поступит так или иначе.

Конечно, отцу нужно иметь крепкий характер. Каждый ребёнок – личность, к каждому нужен свой подход. Семь детей – семь подходов. А вообще они у меня замечательные: старшая уже отучилась и работает, а самый маленький сынок вот-вот пойдёт. Уже пытается сделать первые шаги.

В воспитании мы стараемся вложить в наших детей веру в себя, дать им всё необходимое, чтобы они стали хорошими людьми. Ну а самое главное, – чтобы уважали отца, мать и страну, в которой живут.

Евгений Серебряков, Гатчинский район

Отец семерых детей. Работает в строительной сфере. Увлекается футболом и рыбалкой.

– Наша семья возникла в 2002 году, я познакомился с женой максимально просто: на улице. Увидел красивую девушку и уже не смог отпустить. С тех пор и живём. У нас родились семеро парней. Старшему 19 лет, он чемпион России в составе молодёжного футбольного «Зенита». Сейчас играет за сборную нашей области в составе футбольного клуба «Ленинградец». Младшему – 1,5 года. Все мои пацаны занимаются спортом или творчеством. В свободное время всей семьёй сплавляемся по рекам России. Любим походы. В последний раз были в Костромской области на реке Ветлуге. Провели там несколько дней. И, конечно, каждый год ездим отдыхать в Крым.

Роль отца не считаю сложной. Главное, чтобы наша мама была счастлива. Вот мы все и стараемся ради неё. Ну а детям мы с женой прививаем любовь к Родине, честность и справедливость.

Геннадий Пономарев, Выборгский район

Священник, благочинный Выборгского округа, отец семерых детей.

– Первыми у нас родились три девочки с разницей в два года, потом появился мальчик, а потом – сразу тройня. В позапрошлом году 29 сентября родились три мальчика: Иван, Василий, Григорий.

Конечно, в силу моей занятости мама проводит с детьми больше времени. Но мне как отцу недостаточно быть просто кормильцем. Уделяю время и воспитанию. Когда собираемся вместе за столом, за общей трапезой, провожу беседы. Говорю о хороших поступках, о насущном. Важно же ещё поднять всем настроение, шутить. На одних серьёзных разговорах воспитание не строится.

Если говорить об отличиях светского и христианского воспитания, то мы всегда молимся перед едой. Я благословляю своих детей, когда они уходят в школу. Все вместе стараемся ходить на богослужения. Рассказываю детям о заповедях, о Священном писании. Ну а самое главное, чтобы всё это шло от души, а не было просто формальностью. Чтобы воспитать детей добрыми, честными, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь другим людям.

Алексей Астапчик