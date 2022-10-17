Весточка с малой родины: школьники пишут письма солдатам

На «Уроках мужества», проходящих сегодня во всех школах страны, ученики 135 школ Ленинградской области написали почти 4 тысяч писем. В акции приняли участие ученики 2-11 классов. Уроки провели педагоги, классные руководители, советники директора по воспитанию и представители родительского сообщества.

«Возвращайтесь с победой!», «Мы вас любим и ждем», «Родная земля гордится вашими подвигами», «Я пишу, чтобы выразить благодарность за храбрость»: ребята выразили самую добрую поддержку нашим мобилизованным.

В ближайшее время письма соберут и передадут для вручения участникам специальной военной операции, а также мобилизованным военнослужащим, проходящим подготовку и боевое слаживание.