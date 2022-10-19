Где купить дизайнерскую мебель в гостиную?

Магазин дизайнерской мебели One&Home! предлагает диваны, кресла, журнальные столы, банкетки, системы хранения и другую мебель в гостиную. С ассортиментом можно познакомиться на их сайте https://oneandhome.ru/katalog-mebeli/mebel-dlya-doma/mebel-dlya-gostinoy. В каталоге около 1 000 наименований товаров.

One&Home - это компания людей, влюбленных в дизайн. Команда всегда находится в поиске лучших и современных форм, чтобы удивить покупателя комфортной, функциональной и красивой мебелью. Сейчас дизайн стремится к индивидуальности, каждому хочется, чтобы интерьер отражал душу владельца, имел свою харизму. Важно, чтобы дома было уютно и приятно находиться. Именно поэтому в ассортименте нет проходных или лишних вещей. Какой бы стиль для своей гостиной вы ни выбрали - в One&Home! есть решения.

Как сделать заказ?

Пользуйтесь удобным поиском, фильтруйте нужные опции, чтобы найти мебель мечты. Заказ можно оформить несколькими способами:

1. Через сайт. Стандартная процедура: кладем товар из каталога по ссылке https://oneandhome.ru/catalog/divany/divany-v-gostinuyu в корзину, заполняем всю нужную информацию: ФИО, адрес, телефон, способ оплаты. После завершения заказа вам придет электронное письмо о принятии, а еще спустя какое-то время с вами свяжется менеджер.

2. По телефону. Последовательность та же, только все формальности выполняют наши консультанты. Вы сможете получить у них и недостающую информацию о выбранных моделях. Можно заказать обратный звонок на сайте или позвонить самим +7(495) 150-06-78.

3. Написать в WhatsApp – 8 977 881 97 00. Менеджер отвечает в мессенджере в рабочее время, но написать о заказе можно в любое время суток.

4. По электронной почте. Отправьте информацию о заказе по адресу 1@oneandhome.ru. В письме необходимо указать наименования выбранных вами товаров (либо указать ссылки этих товаров) и их количество, а также данные о себе: имя, фамилию, телефон и адрес доставки.