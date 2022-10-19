Юбилейный турнир по теннису

Специалисты районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и работники, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Ника» приложили много сил для подготовки и проведения соревнований на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» Гатчинского городского спортивно-досугового центра.

Игры прошли на шестнадцати профессионально оборудованных площадках, под руководством главного судьи соревнований, судьи всероссийской категории Андрея Комова. Информационно-компьютерное сопровождение обеспечивала бригада под руководством Андрея Журишкина.

На открытии участников приветствовали почетные гости: заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района Марк Кравчук, директор спорткомплекса Наталья Кузнецова и мастер спорта, призер первенств Европы и мира, чемпионка России Анастасия Колиш.

Символический ввод мяча в игру сделали Марк Кравчук и Анастасия Колиш.

Соревнования прошли в дружеской обстановке, на высоком организационном и эмоциональном уровне. При этом конкуренция за призовые места была очень серьёзная. Достаточно заметить, что в одиночных разрядах среди мужчин и женщин на пьедестал почета поднялись работники четырех разных организаций, а в командном зачете второе и третье места разделило всего лишь одно очко.

Призерами у мужчин стали: 1 место – Александр Комов (СШОР «Ника»), 2 место – Василий Полев (ООО «Ковчег»), 3 место – Петр Чугунов («Единая Россия»), у женщин: 1 место – Татьяна Власова («Завод «Кризо»), 2 место – Елизавета Правдина («Единая Россия»), 3 место – Анна Арефьева (СШОР «Ника»).

Общекомандный зачет: 1 место – «Единая Россия», 2 место – «Союз пенсионеров России», 3 место - «Завод «Кризо».

Все команды и каждый участник юбилейного турнира получили памятные статуэтки и вымпелы, а призёры - медали, кубки и призы, учрежденные главой администрации Гатчинского муниципального района.

СШОР «Ника»