Юбилейный турнир по теннису
Представителей 18 команд собрал XV традиционный турнир по настольному теннису среди работников предприятий, учреждений, организаций на призы главы администрации Гатчинского района.
Специалисты районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и работники, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Ника» приложили много сил для подготовки и проведения соревнований на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» Гатчинского городского спортивно-досугового центра.
Игры прошли на шестнадцати профессионально оборудованных площадках, под руководством главного судьи соревнований, судьи всероссийской категории Андрея Комова. Информационно-компьютерное сопровождение обеспечивала бригада под руководством Андрея Журишкина.
На открытии участников приветствовали почетные гости: заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района Марк Кравчук, директор спорткомплекса Наталья Кузнецова и мастер спорта, призер первенств Европы и мира, чемпионка России Анастасия Колиш.
Символический ввод мяча в игру сделали Марк Кравчук и Анастасия Колиш.
Соревнования прошли в дружеской обстановке, на высоком организационном и эмоциональном уровне. При этом конкуренция за призовые места была очень серьёзная. Достаточно заметить, что в одиночных разрядах среди мужчин и женщин на пьедестал почета поднялись работники четырех разных организаций, а в командном зачете второе и третье места разделило всего лишь одно очко.
Призерами у мужчин стали: 1 место – Александр Комов (СШОР «Ника»), 2 место – Василий Полев (ООО «Ковчег»), 3 место – Петр Чугунов («Единая Россия»), у женщин: 1 место – Татьяна Власова («Завод «Кризо»), 2 место – Елизавета Правдина («Единая Россия»), 3 место – Анна Арефьева (СШОР «Ника»).
Общекомандный зачет: 1 место – «Единая Россия», 2 место – «Союз пенсионеров России», 3 место - «Завод «Кризо».
Все команды и каждый участник юбилейного турнира получили памятные статуэтки и вымпелы, а призёры - медали, кубки и призы, учрежденные главой администрации Гатчинского муниципального района.
СШОР «Ника»