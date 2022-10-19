Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

На страницах продуктов описаны их основные характеристики:

функционал;

стоимость;

совместимость с операционными системами;

зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

Удобная навигация позволяет заказчику выбрать продукт:

по категории: средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие;

по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие.

В ближайшее время функционал Russoft.ru расширится:

появятся рейтинги продуктов;

можно будет оставлять отзывы.

В тестовом режиме маркетплейс начал работу в сентябре. Первыми пользователями стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений. Их комментарии и предложения были учтены при доработке сайта.

Идеи по развитию маркетплейса можно направлять на почту offer@russoft.ru.

«Сейчас на маркетплейсе представлено более 1000 продуктов от почти 600 российских компаний, и их число будет постоянно расти. Новая площадка должна стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе — и на зарубежном рынке. Функционал дополнится рейтингами и отзывами, успешными кейсами внедрения, данными о совместимости софта с российским оборудованием», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Маркетплейс очень важен для российской промышленности, так как позволит отраслям развиваться на основе суверенных цифровых решений. Площадка будет активно использоваться как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, открывая доступ к проверенному программному обеспечению с полной информацией о функциональности ПО, его стоимости, совместимости с операционными системами, а также с указанием зарубежных аналогов», — отметил генеральный диреткор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Создание маркетплейса отечественного ПО - это логичное и правильное продолжение работы по импортозамещению в рамках ИЦК и ЦКР, которая ведется по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина. Компании, входящие ассоциацию «Руссофт» успешно проверили функционал портала, и правление без сомнений предложило передать для него адрес, который очень точно соответствует замыслу маркетплейса», — прокомментировал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

«Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — рассказал генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.