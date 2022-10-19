«Пушкинская карта» – с 10 лет?

Работа комитета проходила на площадке Законодательного собрания Ленинградской области. Депутаты рассматривали вопросы деятельности учреждений культуры и вносили свои предложения по изменению действующих государственных программ, в том числе готовили документы для обращения в правительство РФ со своими предложениями. Например, в части действующего федерального законодательства, которое, по их мнению, требует корректировки.

- Есть несколько моментов, и само время заставляет нас задуматься об этом, – поделился информацией председатель постоянного комитета по культурной политике и туризму ПАСЗР Виктор Остренко. – В законе «О гражданской обороне» есть пункты, связанные с сохранностью предметов искусства, но там отсутствует одна важная составляющая, которая, на наш взгляд, сегодня очень актуальна. Мы предложили внести изменения в этот закон, так как объекты культурного наследия тоже требуют определенных мобилизационных мероприятий и процедур по их защите в случае возникновения военного времени, чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Именно этот аспект в законе не учтен.

Также парламентарии обсудили внесение в реестр объектов культурного наследия, которые были выявлены до вступления в силу самого закона. Если внести их в реестр по упрощенной процедуре, можно было бы, с одной стороны, сэкономить бюджетные средства, а с другой – выполнить все требования федерального законодательства относительно сохранности этих объектов.

В повестке дня были и вопросы ограничений, не позволяющих определенным населенным пунктам попадать в государственные программы по развитию культуры.

Интересную тему, связанную с «Пушкинской картой», подняли депутаты из Мурманска. Они предложили расширить действие программы: понизить возраст пользователей до 10 лет и дать возможность приобретать книги за счет средств карты. Однако здесь есть много нюансов.

- «Пушкинская карта» рассчитана на приобщение молодежи к культуре. Фактически, это опосредованная субсидия учреждениям культуры через самого зрителя. Мы проработаем спорные вопросы и внесем предложения в Правительство РФ, – сказал Виктор Остренко.

В Гатчинском районе парламентарии посмотрели, как развивается территория с привлечением средств инвесторов извне на примере парка Gatchina Gardens в Сусанинском поселении, узнали об истории района во время автобусной экскурсии (которую провела экскурсовод музея «Дачная столица») и побывали на экскурсии в Приоратском дворце, после чего отправились в Тосненский район.

Екатерина Дзюба