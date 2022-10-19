Солдаты – детям: «Мы вернёмся с Победой»

Военнослужащие регулярно получают «детскую» почту. Огромные посылки с конвертами, в которых ребята написали слова поддержки и пожелания Победы, доставляют в войсковые части еще с сентября. «Я уверен, вы – наше будущее и вы точно встали бы на защиту нашей Родины. Спасибо за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно вернемся с Победой, и вы будете нами гордиться», – пишет военнослужащий в ответ на одно из таких писем.

Пожелания и напутствия милым детским почерком трогают сердца даже самых суровых мужчин, которые в бою отдают долг родине и не просят помощи. «Здравствуй, Екатерина! Пишет тебе простой русской солдат. Благодарю тебя за поддержку, она очень важна для вас. Мы обязательно исполним все, что ты хочешь в своем письме», – говорится в одном из ответов солдата ребенку.

Все письма имеют подпись и будут переданы своим получателям – детям, которые первыми написали солдатам.